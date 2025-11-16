This Instagram Account Posts Punny Jokes And It’s Every Dad’s Internet Heaven (30 New Pics)

Cheezy, peaceful, shallow, poetic; you can attribute all kinds of adjectives to dad jokes, but everyone has their own taste when it comes to humor, and if you connect with something, who’s to say you’re guilty of laughing at it? Especially when it doesn’t come from a hostile place?
Those of you who regularly read Bored Panda probably know that we’re huge fans of parents being able to loosen up and relax. We cover their funny tweets, memes, and even those classic “I looked away just for one-second” stories. But there’s something about our fathers’ stand-up bits that makes us come back to them again and again.
Dad Says Jokes is a fun social media project that consistently lives up to its name, so it’s no wonder we have released not one, not two, but numerous publications on it. It’s been a while since our last piece on it, too, which means it’s about time we made an update.
More info: Instagram | Facebook | Twitter | Amazon
#1
Image source: dadsaysjokes
#2
Image source: dadsaysjokes
#3
Image source: dadsaysjokes
#4
Image source: dadsaysjokes
#5
Image source: dadsaysjokes
#6
Image source: dadsaysjokes
#7
Image source: dadsaysjokes
#8
Image source: dadsaysjokes
#9
Image source: dadsaysjokes
#10
Image source: dadsaysjokes
#11
Image source: dadsaysjokes
#12
Image source: dadsaysjokes
#13
Image source: dadsaysjokes
#14
Image source: dadsaysjokes
#15
Image source: dadsaysjokes
#16
Image source: dadsaysjokes
#17
Image source: dadsaysjokes
#18
Image source: dadsaysjokes
#19
Image source: dadsaysjokes
#20
Image source: dadsaysjokes
#21
Image source: dadsaysjokes
#22
Image source: dadsaysjokes
#23
Image source: dadsaysjokes
#24
Image source: dadsaysjokes
#25
Image source: dadsaysjokes
#26
Image source: dadsaysjokes
#27
Image source: dadsaysjokes
#28
Image source: dadsaysjokes
#29
Image source: dadsaysjokes
#30
Image source: dadsaysjokes
Follow Us