I Started Making Comics 1 Year Ago To Express My Kind Of Humour

Hey, I am Shreya. I started making comics somewhere around the beginning of 2017, to express my kind of humour, which mostly revolves around a random combination of weird and cute.
Expressing the key parts of my ideas in forms of little, compact, and succinct pieces of doodles, put together, is what that drew me into making webcomics.
Events from my daily life, nature, and the actions of the people I see around, inspire me to make these comics.
More info: Instagram
#1
Image source: shreyadoodles
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
