Artist Creates Adorable Images Of Dressed-Up Animals With References To Star Wars, The Hobbit And More (44 Pics)

We would be surprised to know if there’s someone who hasn’t experienced the magic of artificial intelligence. It is gradually establishing itself in our daily lives, affecting every sphere possible, including art. Many people have become spellbound by the number of possibilities that machines can give us. It has resulted in new artists emerging every day.
Today, it’s easier than ever to become a creator and release your work into the vast waters of the internet. However, despite all the joy that AI-generated images provide, they also get a lot of criticism coming from people that are skeptical of this form of art. Can they really be considered art? And can a person that creates those images be called an artist? For all we know, artificial intelligence has completely changed the perception of many things, so maybe we should just let ourselves be entertained by all the new artwork floating our way.
On that note, we want to share the work of AI artist Dylan. With the help of Midjourney and Photoshop, he creates adorable portraits of animals wearing clothes. From a Jedi cat to an astronaut pup, Dylan manages to get that “awww” with every image. Scroll down for some cuteness!
More info: Instagram | redbubble.com
#1 Corgi Adventurer
Image source: dembek.art
#2 Purrfect Armor
Image source: dembek.art
#3 Jedi Kitten
Image source: dembek.art
#4 Little Fennec The Hobbit
Image source: dembek.art
#5 He Looks So Proud
Image source: dembek.art
#6 Little Lizard Traveler
Image source: dembek.art
#7 Sir Peter Rabbit
Image source: dembek.art
#8 Samurai Tiger
Image source: dembek.art
#9 Astropup
Image source: dembek.art
#10 Jedi Padawan Pup
Image source: dembek.art
#11 Sir Quackelot
Image source: dembek.art
#12 Prince Purring
Image source: dembek.art
#13 Old Meister Guinea
Image source: dembek.art
#14 He Just Can’t Wait To Be King
Image source: dembek.art
#15 Ewok Bounty Hunter
Image source: dembek.art
#16 He’s Small But He’s Got A Big Heart. And A Great Beard
Image source: dembek.art
#17 Pea Coat Season
Image source: dembek.art
#18 Lion Samurai
Image source: dembek.art
#19 Loyal Warrior’s Pup
Image source: dembek.art
#20 The Trickster
Image source: dembek.art
#21 Young Buck
Image source: dembek.art
#22 White Tiger Cub
Image source: dembek.art
#23 Ribbit
Image source: dembek.art
#24 Ronin Panda
Image source: dembek.art
#25 Viking Goat
Image source: dembek.art
#26 Oh, Bother
Image source: dembek.art
#27 School Picture
Image source: dembek.art
#28 Gandalf The Monkey
Image source: dembek.art
#29 Lion Samurai
Image source: dembek.art
#30 Sir Rotty Weiler
Image source: dembek.art
#31 The Red Knight
Image source: dembek.art
#32 A Fancy Duck
Image source: dembek.art
#33 Jedi Padawan Kitten
Image source: dembek.art
#34 Astropup
Image source: dembek.art
#35 The Quokka Knight
Image source: dembek.art
#36 He’s Got A Quest For You
Image source: dembek.art
#37 Jedi Padawan Frog
Image source: dembek.art
#38 Kitten Jedi
Image source: dembek.art
#39 Proud Prairie Dog
Image source: dembek.art
#40 School Picture
Image source: dembek.art
#41 Little Wonderer
Image source: dembek.art
#42 Judgmental Opossum
Image source: dembek.art
#43 Sir Piglet
Image source: dembek.art
#44 Happy In The Snow
Image source: dembek.art
