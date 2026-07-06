62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

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If your feed could use something softer, kinder, and a little more hopeful, the “Wholesome Comics” series is a lovely place to land. Built around charming animal characters and their gentle conversations, these comics turn small everyday feelings into warm reminders about friendship, self-acceptance, kindness, and finding comfort in the little things.

Bored Panda has featured the series before, and since then, its uplifting little world has continued to resonate with readers who enjoy humor with heart. Some comics are sweet, some are quietly funny, and others offer a simple encouragement that’s sure to make anyone feel a bit better about themselves. What makes them work so well is that they never try too hard to be profound. A few expressive characters, a relatable moment, and a kind message are often enough.

Scroll down to see the latest comics in the series, and don’t forget to upvote those that made your day a little brighter.

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#1

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

#2

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#3

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#4

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#5

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#6

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#7

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#8

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#9

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#10

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#11

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#12

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#13

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#14

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#15

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#16

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#17

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#18

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#19

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#20

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#21

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#22

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#23

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#24

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#25

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#26

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#27

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#28

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#29

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#30

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#31

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#32

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#33

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#34

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#35

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#36

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#37

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#38

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#39

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#40

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#41

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#42

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#43

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#44

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#45

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#46

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#47

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#48

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#49

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#50

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#51

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#52

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#53

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#54

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#55

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#56

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#57

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#58

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#59

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#60

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#61

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

#62

62 “Wholesome Comics” By This Artist That Might Help Heal Your Heart (New Pics)

Image source: wholesomecomic

Patrick Penrose
Patrick Penrose
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