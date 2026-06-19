63 Funny And Cute Cat Photos That Might Make You Smile Today (New Pics)

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It’s no secret that cats are endlessly entertaining. No matter what they do – or don’t do – we can never seem to get enough of watching them. Whether they’re getting themselves into trouble, striking a surprisingly majestic pose, or simply looking confused for no apparent reason, they always find a way to steal the spotlight. And if you can never get enough of feline content, there’s a Facebook page that has made it its mission to collect the very best of it. 

With more than a million followers, ‘Cute Animal Photos To De-Stress’ has built a community around sharing adorable, funny, and often hilariously relatable cat photos. We’ve gathered some of the best and most recent images featured on the page, so scroll down, enjoy the feline goodness, and don’t forget to upvote your favorites. And if you find yourself wanting more, be sure to check out our previous posts featuring even more cute cat content.

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Patrick Penrose
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