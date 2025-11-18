30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

by

Scientific research has revealed that we enjoy art because it releases dopamine, a hormone that is responsible for feelings of pleasure and motivation, into our brains. But what if we combine art with another thing that gives happiness to people — pets? Well, we end up with a creation that is guaranteed to make people very happy.

And that’s what an artist named Alison Friend does — she creates fun paintings of pets involved in human activities like eating ramen or having a spa day. And, well, the popularity of these paintings proves how pleased animal art makes people. So, let’s take a trip through some of these paintings, shall we?

More info: Instagram

#1

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#2

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#3

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#4

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#5

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#6

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#7

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#8

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#9

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#10

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#11

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#12

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#13

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#14

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#15

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#16

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#17

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#18

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#19

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#20

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#21

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#22

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#23

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#24

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#25

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#26

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#27

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#28

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#29

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

#30

30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Image source: ©️ Alison Friend

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Why We’d Like to See a Shadowhunters Featured Film
3 min read
Apr, 1, 2019
Walking Dead character fates
7 Walking Dead Characters Who Had Very Different Fates In the Comics
3 min read
Jun, 4, 2023
50 Posts From ‘80s-90s Babies Only’ That Prove Life Was A Lot Simpler 30 Years Ago
3 min read
Nov, 17, 2025
This Couple Decided To Recreate 21 Famous Movies While In Lockdown And Completely Nailed It
3 min read
Nov, 14, 2025
Woman Is Stuck At Home Due To Her Chronic Illness, So She Gets Herself A Dog That Has Funny Human-Like Expressions (30 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
“She Got Visibly Angry And Asked If My Husband Was As Big Of A Jerk As I Was”: Woman Told New Neighbor She Doesn’t Want To be Friends
3 min read
Nov, 16, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.