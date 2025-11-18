30 Cute And Funny Animal Drawings By The Artist Alison Friend To Melt Your Heart Completely

Scientific research has revealed that we enjoy art because it releases dopamine, a hormone that is responsible for feelings of pleasure and motivation, into our brains. But what if we combine art with another thing that gives happiness to people — pets? Well, we end up with a creation that is guaranteed to make people very happy.
And that’s what an artist named Alison Friend does — she creates fun paintings of pets involved in human activities like eating ramen or having a spa day. And, well, the popularity of these paintings proves how pleased animal art makes people. So, let’s take a trip through some of these paintings, shall we?
More info: Instagram
#1
Image source: ©️ Alison Friend
#2
Image source: ©️ Alison Friend
#3
Image source: ©️ Alison Friend
#4
Image source: ©️ Alison Friend
#5
Image source: ©️ Alison Friend
#6
Image source: ©️ Alison Friend
#7
Image source: ©️ Alison Friend
#8
Image source: ©️ Alison Friend
#9
Image source: ©️ Alison Friend
#10
Image source: ©️ Alison Friend
#11
Image source: ©️ Alison Friend
#12
Image source: ©️ Alison Friend
#13
Image source: ©️ Alison Friend
#14
Image source: ©️ Alison Friend
#15
Image source: ©️ Alison Friend
#16
Image source: ©️ Alison Friend
#17
Image source: ©️ Alison Friend
#18
Image source: ©️ Alison Friend
#19
Image source: ©️ Alison Friend
#20
Image source: ©️ Alison Friend
#21
Image source: ©️ Alison Friend
#22
Image source: ©️ Alison Friend
#23
Image source: ©️ Alison Friend
#24
Image source: ©️ Alison Friend
#25
Image source: ©️ Alison Friend
#26
Image source: ©️ Alison Friend
#27
Image source: ©️ Alison Friend
#28
Image source: ©️ Alison Friend
#29
Image source: ©️ Alison Friend
#30
Image source: ©️ Alison Friend
Follow Us