75 Weirdly Confusing Pics That Are Here To Remind You That Nothing Makes Sense Anymore

The Internet can be funny, random, and silly; other times it can be infuriating and even scary. But if there’s one thing you can’t always count on the Internet being, it’s weird. In fact, there’s a particular kind of weird you probably won’t find anywhere else but online: subtle references to memes and popular culture, niche jokes, and just a general level of weirdness that wouldn’t fly anywhere else.
Here, Bored Panda is bringing you a selection of images from the page “The Meme Boys.” The page successfully juggles memes, cringe, randomness, and humor while maintaining a zero-filter approach. So, if you’re ready to be confused and entertained, scroll down and see what “The Meme Boys” has to offer!
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