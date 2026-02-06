This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

by

If you’re the kind of person who loves unique home décor and original handmade art pieces, you might want to keep scrolling. Today, we’re delighted to showcase some of the best designs featured by one of the leading Instagram pages dedicated to highlighting talented and passionate ceramic artists.

Ceramic.lovers’ collects and shares some of the most original ceramic designs out there – many of which wouldn’t look out of place on our shelves or coffee tables. From eye-catching statement pieces to adorable works of art inspired by pets and nature, these ceramics are the kind of designs many of us would happily show off in our homes, so take a look and see which ones steal your heart.

#1

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: japadesign

#2

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: eedera.gallery

#3

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: bowlcutceramics

#4

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: vick_horsley_ceramics

#5

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: lyndee.deal

#6

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: negrogallo

#7

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: mudlore

#8

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: freya.ceramica

#9

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: wine_zhangmadai_

#10

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: khak.ceramic

#11

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: studioarhoj

#12

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: beerek_studio

#13

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: tatrik_artsy

#14

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: she.ceramic

#15

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: opheliaobjetos

#16

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: ksu.she.art

#17

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: clayopera

#18

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: ali.ceramiche

#19

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: ___kuku

#20

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: ida_handmades

#21

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: osokaartceramics

#22

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: nissu.store

#23

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: by___felicia

#24

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: lisaseaurchin

#25

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: aldea.ceramicasss

#26

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: noseymungo

#27

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: see.the.goods

#28

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: guillermo__ibanez

#29

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: rico_art_studio

#30

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: home.land_shop

#31

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: specknfreck

#32

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: mimines_de_pauline

#33

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: naosourefem

#34

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: bella.m_creation

#35

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: zenaceramic

#36

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: parii_sanat

#37

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: pipedream_pottery

#38

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: dobrceramics

#39

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: fishseddy

#40

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: heartfill_

#41

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: urban_pottery

#42

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: casameliha

#43

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: gallery_gol_abi

#44

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: arcanumceramics

#45

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: ceramicalba

#46

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: expressiveforest

#47

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: zenaceramic

#48

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: white_p_ottery

#49

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: vasca.ceramica

#50

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: marianavillas_

#51

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: celinedupret_ceramique

#52

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: kookedceramics

#53

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: fasihe.studio

#54

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: ocopottery

#55

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: pennino_gioielli

#56

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: manon_mangnez

#57

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: kynthiadeco

#58

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: querico.ceramics

#59

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: martincondomines

#60

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: see.the.goods

#61

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: mazale.studio

#62

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: emilyroseartist

#63

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: hellocloudy

#64

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: arte.color.andino

#65

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: sonar.ceramic

#66

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: malinowy_kos

#67

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: hellodarlingstore__

#68

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: mahboobs_ceramic

#69

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: singletooth

#70

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: katartsys_artstudio

#71

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: azapottery

#72

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: mooge.handmade

#73

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: ryaba_vosh

#74

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: fuginaim

#75

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: artegres.atelie

#76

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: livingkiln

#77

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: jannachip

#78

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: ayahassan5634

#79

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: titaceramicacriativa

#80

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: theclayplant

#81

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: sarang.ceramic

#82

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: despetceramikastudio

#83

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: eedera.gallery

#84

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: dodosocks

#85

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: nelise_handmade_ceramic

#86

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: gday_thrillseekers

#87

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: vivaateliedeceramica

#88

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: maisoncoloreemtl

#89

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: frajda_ceramika

#90

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: bazedesign

#91

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: m.guldager.keramik

#92

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: milk_princess_ceramics

#93

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: blackbirdpottery

#94

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: mazale.studio

#95

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: leamati

#96

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: afrehdokht_ceramic

#97

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: tiletiletesto

#98

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: tatinstudio

#99

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: koubou.hibi

#100

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: nazila.bakhtyari.art

#101

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: pottery.and.poetry

#102

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: martashurpakova

#103

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: zibil_kah_gel

#104

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: artiva_ceramic

#105

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: beautifulswirls

#106

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: vivaateliedeceramica

#107

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: uein

#108

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: studio.moke

#109

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: derozehuismus

#110

This Instagram Page Shares Stunning Ceramic Designs, And Here Are 110 Of The Most Unique Ones

Image source: staplesceramics

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Succession
Meet the Cast of HBO’s Succession
3 min read
Aug, 14, 2019
30 Times Old Dolls Got Another Life And Down-To-Earth Look By This Artist
3 min read
Nov, 17, 2025
Hey Pandas, What’s A Song That Got You Through A Tough Time? (Closed)
3 min read
Nov, 17, 2025
Artist Upcycles Trash By Sculpting Vibrant Coral-Like Growths On It, And We’re Digging The Message
3 min read
Nov, 12, 2025
I Find Pictures Of Lost Memories In Flea Markets And Make Fictional Landscapes
3 min read
Nov, 11, 2025
I Love Rainy Season. It’s The Time When Puddles Give Me Beautiful Images
3 min read
Nov, 12, 2025