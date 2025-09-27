72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

by

If there’s one thing humans excel at, it’s creating unnecessary problems for each other. And no, you don’t need to look at parliament or the stock exchange to find some vile behavior—just head down the street to the places where regular people eat and shop. Chances are, you’ll still see a staggering level of entitlement and a lack of common decency.

TikTok users @janemoonveil and @pey.attenti0n have tapped into this problem by asking service workers to share their absolute worst customer encounters. The responses are a mix of horror and comedy, showcasing tantrums over expired coupons and bizarre requests nobody could ever fulfill.

#1

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#2

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#3

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#4

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#5

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#6

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#7

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#8

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#9

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source: https://www.tiktok.com/@pey.attenti0n/video/7495129447956352287

#10

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#11

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#12

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#13

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#14

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#15

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#16

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#17

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#18

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#19

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#20

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#21

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#22

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#23

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#24

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#25

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#26

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#27

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#28

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#29

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#30

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#31

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#32

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#33

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#34

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#35

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#36

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#37

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#38

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#39

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#40

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#41

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#42

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#43

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#44

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#45

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source: https://www.tiktok.com/@pey.attenti0n/video/7495129447956352287

#46

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#47

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source: https://www.tiktok.com/@pey.attenti0n/video/7495129447956352287

#48

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#49

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#50

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#51

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#52

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#53

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#54

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source: https://www.tiktok.com/@pey.attenti0n/video/7495129447956352287

#55

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#56

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#57

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source: https://www.tiktok.com/@pey.attenti0n/video/7495129447956352287

#58

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source: https://www.tiktok.com/@pey.attenti0n/video/7495129447956352287

#59

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source: https://www.tiktok.com/@pey.attenti0n/video/7495129447956352287

#60

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source: https://www.tiktok.com/@pey.attenti0n/video/7495129447956352287

#61

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#62

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#63

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#64

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#65

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source:  pey.attenti0n

#66

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source: https://www.tiktok.com/@pey.attenti0n/video/7495129447956352287

#67

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source: https://www.tiktok.com/@pey.attenti0n/video/7495129447956352287

#68

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source: https://www.tiktok.com/@pey.attenti0n/video/7495129447956352287

#69

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source: https://www.tiktok.com/@pey.attenti0n/video/7495129447956352287

#70

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source: https://www.tiktok.com/@pey.attenti0n/video/7495129447956352287

#71

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source: https://www.tiktok.com/@pey.attenti0n/video/7495129447956352287

#72

72 Creepiest Customer Encounters That Sent Chills Down Employees’ Spines

Image source: https://www.tiktok.com/@pey.attenti0n/video/7495129447956352287

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Lord of the Rings: Rings of Power: Adar-Recap
3 min read
Sep, 12, 2022
The Five Most Powerful Women TV Characters of 2014
3 min read
Mar, 28, 2014
Who Should Play Handsome Jack in Eli Roth’s Borderlands Movie?
3 min read
May, 24, 2020
Sheree Whitfield Fired from Real Housewives of Atlanta: Again
3 min read
Apr, 9, 2018
Better Call Saul Review: The Ballad of the McGills
3 min read
Apr, 5, 2016
What We Know about “Rocko’s Modern Life: Static Cling” So Far
3 min read
Jul, 23, 2017
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.