30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

by

Once you fall in love, the most precious thing becomes the time spent together. And more so for couples who live far away from each other.

Distance, which is often the most painful obstacle for any couple, can be especially challenging for those who are in a long-distance relationship. To cope with their feelings, Emi and Bry created heartwarming and, at the same time, heart-wrenching comics that other couples can relate to. From joyful reunions to sad separations, Emi covers all the common issues that every long-distance couple faces.

So, without further ado, we invite you to scroll down below for some ‘Long Distance Comics,’ where you will hopefully find some relief, knowing that you are not alone.

More info: Instagram

#1

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#2

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#3

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#4

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#5

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#6

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#7

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#8

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#9

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#10

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#11

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#12

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#13

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#14

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#15

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#16

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#17

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#18

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#19

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#20

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#21

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#22

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#23

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#24

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#25

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#26

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#27

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#28

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#29

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

#30

30 Long-Distance Relationship Moments That This Couple Shares, Illustrated By This Artist

Image source: longdistance_comics

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
93 Zero Waste Living Tips That Are Easily Adaptable To Your Own Needs
3 min read
Nov, 16, 2025
30 Savage Burns By Employees Who Are Tired Of Clueless, Dumb And Frustrating Things Customers Say
3 min read
Nov, 16, 2025
Hey Pandas, Tell Me Your Hogwarts House, Type Of Wand, Patronus, And Backstory (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Hero Old Man Blocks Knife Attack On Girl During UK Train Rampage As Chaos Unfolds
3 min read
Nov, 3, 2025
Shocked Mom Asks Why Her Black Son Was Put On Front Line During Shooting Drills, Doesn’t Expect This Response
3 min read
Nov, 12, 2025
Vegan Asks People To Try Hunting Animals And Eating Them Raw In Order To See How Unnatural It Is For Humans, Gets Roasted Badly
3 min read
Nov, 13, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.