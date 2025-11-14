Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

The coronavirus has currently affected 28 territories around the world but is concentrated in mainland China. The country accounts for 42,638 confirmed cases out of the 43,104 global ones, and 1,016 deaths out of the total of 1,018.
However, numbers don’t necessarily paint a good picture of how the epidemic has changed the country. Photos do. And visual storyteller Nicoco shared a personal project that achieves just that.
One Person City is a photo series that documents Shanghai during the coronavirus outbreak. It does an excellent job of revealing the ghostly emptiness, isolation, and fear that the virus has inflicted on the 24-million-people metropolis, giving us a better understanding of what the locals are actually going through.
More info: nicoco.co | Instagram
#1
Image source: nicoco
#2
Image source: nicoco
#3
Image source: nicoco
#4
Image source: nicoco
#5
Image source: nicoco
#6
Image source: nicoco
#7
Image source: nicoco
#8
Image source: nicoco
#9
Image source: nicoco
#10
Image source: nicoco
#11
Image source: nicoco
#12
Image source: nicoco
#13
Image source: nicoco
#14
Image source: nicoco
#15
Image source: nicoco
#16
Image source: nicoco
#17
Image source: nicoco
#18
Image source: nicoco
#19
Image source: nicoco
#20
Image source: nicoco
#21
Image source: nicoco
#22
Image source: nicoco
#23
Image source: nicoco
#24
Image source: nicoco
#25
Image source: nicoco
#26
Image source: nicoco
#27
Image source: nicoco
#28
Image source: nicoco
#29
Image source: nicoco
#30
Image source: nicoco
#31
Image source: nicoco
#32
Image source: nicoco
Follow Us