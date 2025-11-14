Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

by

The coronavirus has currently affected 28 territories around the world but is concentrated in mainland China. The country accounts for 42,638 confirmed cases out of the 43,104 global ones, and 1,016 deaths out of the total of 1,018.

However, numbers don’t necessarily paint a good picture of how the epidemic has changed the country. Photos do. And visual storyteller Nicoco shared a personal project that achieves just that.

One Person City is a photo series that documents Shanghai during the coronavirus outbreak. It does an excellent job of revealing the ghostly emptiness, isolation, and fear that the virus has inflicted on the 24-million-people metropolis, giving us a better understanding of what the locals are actually going through.

More info: nicoco.co | Instagram

#1

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#2

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#3

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#4

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#5

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#6

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#7

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#8

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#9

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#10

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#11

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#12

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#13

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#14

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#15

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#16

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#17

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#18

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#19

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#20

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#21

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#22

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#23

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#24

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#25

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#26

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#27

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#28

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#29

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#30

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#31

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

#32

Photographer Captures Shanghai During Coronavirus Outbreak, And The City Of 24M People Looks Haunting (32 Pics)

Image source: nicoco

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Turns Out, Farmers Are Protecting Their Calves From Frostbite With Earmuffs, And It’s Too Cute
3 min read
Nov, 13, 2025
Watch How Different Joey Tribbiani is in Season 1 of Friends
3 min read
Jan, 5, 2018
Homeland Season 4 Episode 8 Review: “Halfway to a Donut”
3 min read
Nov, 17, 2014
This German Teenager Creates Amazingly Intricate Hairstyles And Here Are 30 Of The Coolest Ones
3 min read
Nov, 14, 2025
Artist Illustrates Her Daily Struggles As A Woman, And Her 56,000+ Fans Can Relate To Them
3 min read
Nov, 13, 2025
I Spent 1 Year Creating A Sculpture That Works With Electrical Current Which Helps Corals Grow 3-5 Times Faster (13 Pics)
3 min read
Nov, 13, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.