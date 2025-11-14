35 Clever Illustrations Of ‘Same’ Words That Are Actually Different, By Bruce Worden (New Pics)

Homophones are words that sound the same but have different meanings, homographs look the same, and homonyms are everything that confuse the heck out of us and befuddle our brains in various linguistic ways. And there’s hardly anyone who knows them better than Bruce Worden, the founder of the ‘Homophones, Weakly’ project. It even has a homophone of ‘weekly’ in the name to gently poke fun at itself, too. It’s brilliant!
Bruce aims to provide a visual exploration, a philological adventure if you will, into the realm of homophones (and recently homographs) with minimalistic black and white illustrations.
You’ll find his best newest drawings below, dear Pandas. So put on your ‘I love English’ caps, scroll down, and upvote your favorite pictures. Want some more for dessert (or is that desert? [Wink wink, nudge nudge])? You’ll find Bored Panda’s first article about ‘Homophones, Weakly’ right over here.
More info: Facebook | HomophonesWeakly.Blogspot.com | Amazon
#1
Image source: Bruce Worden
#2
Image source: Bruce Worden
#3
Image source: Bruce Worden
#4
Image source: Bruce Worden
#5
Image source: Bruce Worden
#6
Image source: Bruce Worden
#7
Image source: Bruce Worden
#8
Image source: Bruce Worden
#9
Image source: Bruce Worden
#10
Image source: Bruce Worden
#11
Image source: Bruce Worden
#12
Image source: Bruce Worden
#13
Image source: Bruce Worden
#14
Image source: Bruce Worden
#15
Image source: Bruce Worden
#16
Image source: Bruce Worden
#17
Image source: Bruce Worden
#18
Image source: Bruce Worden
#19
Image source: Bruce Worden
#20
Image source: Bruce Worden
#21
Image source: Bruce Worden
#22
Image source: Bruce Worden
#23
Image source: Bruce Worden
#24
Image source: Bruce Worden
#25
Image source: Bruce Worden
#26
Image source: Bruce Worden
#27
Image source: Bruce Worden
#28
Image source: Bruce Worden
#29
Image source: Bruce Worden
#30
Image source: Bruce Worden
#31
Image source: Bruce Worden
#32
Image source: Bruce Worden
#33
Image source: Bruce Worden
#34
Image source: Bruce Worden
#35
Image source: Bruce Worden
