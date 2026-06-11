Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

by

One of Bored Panda’s favorite cartoonists, Stephen Beals, is back with more of his humorous and relatable “Adult Children” comics, and we’re happy to share them with you. Known for capturing the ups and downs of working in retail, the artist turns everyday work situations into light, funny illustrations that many readers can easily relate to.

In this new selection, Stephen continues to explore the small, often amusing moments that retail workers experience on a daily basis. From customer interactions to the relationships between coworkers, his comics feel simple, honest, and consistently entertaining.

Scroll down to enjoy the latest selection of comics from the series.

More info: Facebook | Instagram | stbeals.com | x.com | gocomics.com

#1

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

#2

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#3

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#4

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#5

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#6

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#7

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#8

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#9

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#10

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#11

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#12

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#13

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#14

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#15

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#16

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#17

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#18

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#19

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#20

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#21

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#22

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#23

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#24

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#25

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#26

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#27

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#28

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#29

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#30

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#31

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#32

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#33

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#34

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#35

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#36

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#37

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#38

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#39

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#40

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#41

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#42

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#43

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#44

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#45

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#46

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#47

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#48

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#49

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

#50

Artist Creates Humorous Comics About Retail Employees, And Here Are His 50 Recent Works

Image source: stbeals

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, What Are Some Things On Your Life Bucket List? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
The Messenger: Track This Bird Traveling The World
3 min read
Nov, 11, 2025
“I Don’t Really Care”: Sarah Jessica Parker Responds To Backlash Over “Woke” Finale Of AJLT
3 min read
Aug, 20, 2025
Shadowhunters Cast: Suff You Didn’t Know They Were in Before
3 min read
May, 5, 2018
Scorpion
Scorpion Season 2 Episode 11 Review: “The Old College Try”
3 min read
Dec, 8, 2015
Mom Is Not Willing To Step Back When Her Husband Asks For More Time To Pay $6,000 For A New Piano For His Stepdaughter After He Smashed It Out Of Anger
3 min read
Nov, 16, 2025