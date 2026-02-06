If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

by

Are you ready for some truly relatable content? When it comes to everyday situations many of us recognize, Stephen Beals has a talent for capturing them with spot-on humor. Through his long-running comic series and daily strips, he illustrates the realities of working in customer service – both during work hours and beyond.

Many of you may already be familiar with the cartoonist and his work, but for those who missed our previous features, there’s plenty to explore. If you enjoy these new comics, be sure to check out our earlier articles and interviews with Stephen. And now, without further delay, let’s see what stories he has in store this time.

More info: Instagram | x.com | stbeals.com | Facebook | gocomics.com

#1

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#2

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#3

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#4

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#5

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#6

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#7

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#8

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#9

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#10

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#11

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#12

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#13

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#14

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#15

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#16

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#17

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#18

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#19

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#20

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#21

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#22

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#23

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#24

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#25

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#26

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#27

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#28

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#29

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#30

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#31

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#32

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#33

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#34

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#35

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#36

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#37

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#38

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#39

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#40

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#41

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#42

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#43

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#44

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#45

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#46

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#47

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#48

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#49

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

#50

If You’ve Ever Worked Retail, These 50 Comics Might Feel Very Relatable (New Pics)

Image source: stbeals

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
After Camilla’s Controversial Gesture To Kate, Princess Charlotte’s Curtsy Mistake Resurfaces
3 min read
Sep, 23, 2025
“Narcos” Boss Says That Netflix Show Could “Go Forever”
3 min read
Dec, 27, 2017
I Illustrated National Parks In America Based On Their Worst Review And I Hope They Will Make You Laugh (16 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
I Created A Plague Doctor Costume In Steampunk Style
3 min read
Nov, 11, 2025
The Big Bang Theory Is Getting Another Spinoff, Who’s Returning?
3 min read
Sep, 6, 2025
40 Posts From People Who’ve Had Enough Of Their Fathers-In-Law
3 min read
Nov, 16, 2025