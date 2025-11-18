39 Comics With A Dark Sense Of Humor From “Deliberately Buried Comics” (New Pics)

Get ready to have your funny bone both tickled and confused as Sean Berthiaume, the artist behind “Deliberately Buried Comics”, continues to find hilarious connections in places you would never have looked. As the artist put it: “You have to avoid the easy jokes because someone has probably thought of it before. I think my followers are used to being shocked and weirded out, and that’s the way I like it.”
The artist doesn’t follow one theme or repeated characters. Instead, he draws on familiar subjects, such as well-known video games or everyday concepts, and adds his own unique twists to them. So yeah, the comics are definitely weird, but Sean somehow makes it work, and we’re here for it.
More info: Instagram | Facebook | patreon.com | Etsy | x.com | teepublic.com
