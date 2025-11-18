Artist Creates Insightful Comics To Foster Acceptance Of Transgender Experiences (30 Pics)

Sophie Labelle is a French-Canadian transgender cartoonist, activist, writer, and public speaker. She is best known for her webcomics “Assigned Male” and “Serious Trans Vibes” which address issues related to gender identity, transgender experiences, and LGBTQ+ themes.

Labelle has many fans worldwide, and she’s often invited to different events to talk about her work. People appreciate that her comics help normalize being transgender. Scroll down to see her latest creations! If you want to see more of Labelle’s work, the best way to read her comics is on Webtoon!

More info: Instagram | youtube.com | Facebook | webtoons.com | ko-fi.com

#1

Image source: labellesophie

#2

Image source: labellesophie

#3

Image source: labellesophie

#4

Image source: labellesophie

#5

Image source: labellesophie

#6

Image source: labellesophie

#7

Image source: labellesophie

#8

Image source: labellesophie

#9

Image source: labellesophie

#10

Image source: labellesophie

#11

Image source: labellesophie

#12

Image source: labellesophie

#13

Image source: labellesophie

#14

Image source: labellesophie

#15

Image source: labellesophie

#16

Image source: labellesophie

#17

Image source: labellesophie

#18

Image source: labellesophie

#19

Image source: labellesophie

#20

Image source: labellesophie

#21

Image source: labellesophie

#22

Image source: labellesophie

#23

Image source: labellesophie

#24

Image source: labellesophie

#25

Image source: labellesophie

#26

Image source: labellesophie

#27

Image source: labellesophie

#28

Image source: labellesophie

#29

Image source: labellesophie

#30

Image source: labellesophie

