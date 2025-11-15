50 Comics With Twisted Endings By Optipess (New Pics)

If you are one of those people who finds it difficult to say if the glass is half full or half empty, you might have a new term to describe yourself—Optipess. It’s a word made up out of two contrasting mental attitudes—optimism and pessimism—that can actually coexist in the universe of this Norwegian comic artist, Kristian Nygård. And the result is entertaining comics that are sometimes funny and silly, sometimes sad, and hit us right in the feels. The artist’s name might ring a bell for any pandas who have been around a while, because we first featured Nygård’s webcomics that explain depression over 5 years ago. Fast-forward to today—he’s still turning his random ideas into witty comics drawn in his own distinct style. His topics range from mental health and social issues to pop culture and gaming, so everyone can find something they will enjoy and relate to.
“I wanted the name of my comic to somewhat describe the content, so the word Optipess is a combination of the words optimism and pessimism and I hope the comics will feel like juxtapositions of the two terms. The resulting comics are then hopefully sometimes silly and sometimes dark, or with elements of both,” Nygård told Bored Panda.
More info: Instagram | patreon.com | optipess.com | Facebook | twitter.com
#1
Image source: optipesscomic
#2
Image source: optipesscomic
#3
Image source: optipesscomic
#4
Image source: optipesscomic
#5
Image source: optipesscomic
#6
Image source: optipesscomic
#7
Image source: optipesscomic
#8
Image source: optipesscomic
#9
Image source: optipesscomic
#10
Image source: optipesscomic
#11
Image source: optipesscomic
#12
Image source: optipesscomic
#13
Image source: optipesscomic
#14
Image source: optipesscomic
#15
Image source: optipesscomic
#16
Image source: optipesscomic
#17
Image source: optipesscomic
#18
Image source: optipesscomic
#19
Image source: optipesscomic
#20
Image source: optipesscomic
#21
Image source: optipesscomic
#22
Image source: optipesscomic
#23
Image source: optipesscomic
#24
Image source: optipesscomic
#25
Image source: optipesscomic
#26
Image source: optipesscomic
#27
Image source: optipesscomic
#28
Image source: optipesscomic
#29
Image source: optipesscomic
#30
Image source: optipesscomic
#31
Image source: optipesscomic
#32
Image source: optipesscomic
#33
Image source: optipesscomic
#34
Image source: optipesscomic
#35
Image source: optipesscomic
#36
Image source: optipesscomic
#37
Image source: optipesscomic
#38
Image source: optipesscomic
#39
Image source: optipesscomic
#40
Image source: optipesscomic
#41
Image source: optipesscomic
#42
Image source: optipesscomic
#43
Image source: optipesscomic
#44
Image source: optipesscomic
#45
Image source: optipesscomic
#46
Image source: optipesscomic
#47
Image source: optipesscomic
#48
Image source: optipesscomic
#49
Image source: optipesscomic
#50
Image source: optipesscomic
Follow Us