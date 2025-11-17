21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By “Psycho Suzanne”

by

“Psycho Suzanne” comics are known for their unique brand of humor that leaves readers on their toes, and this time the artist is back on Bored Panda with a new installment of these quirky comics (check out the first and second parts here, and here).

These usually 4-panel comics are often coated with an eerie sense of darkness that seems to balance the humor just right. So if this is your first encounter with “Psycho Suzanne’s” comics, you’re in for a treat! We encourage you to scroll down and immerse yourself in Paul’s creative world.

More info: Instagram

#1

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

#2

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

#3

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

#4

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

#5

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

#6

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

#7

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

#8

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

#9

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

#10

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

#11

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

#12

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

#13

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

#14

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

#15

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

#16

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

#17

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

#18

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

#19

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

#20

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

#21

21 New Comics About A Granny And Other Random Hilarious Situations By &#8220;Psycho Suzanne&#8221;

Image source: psychosuzanne

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Guy Who Shadowed A Cop For A Night Tells How It Completely Changed His Opinion On Police In This Viral Twitter Thread
3 min read
Nov, 14, 2025
Why You Should be Watching “Secrets of the Dead”
3 min read
Dec, 27, 2017
10 Things You Didn’t Know About The Chosen’s Lara Silva
3 min read
Jun, 2, 2021
Hey Pandas, Post A Picture Of A Book That You Are Currently Reading (Closed)
3 min read
Nov, 16, 2025
Critical Point When Your Body Starts To Age Rapidly Found In New Study
3 min read
Aug, 13, 2025
73 Photos With Strange And Unexplained Histories
3 min read
Sep, 15, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.