35 Funny, Dark And Twisted New Comics By Dave Contra (New Pics)

Dave Contra is a distinctive artist known for crafting dark humor comics with vibrant illustrations that conclude with unexpected twists. His creative work aims to evoke laughter and contemplation among his audience on various themes, including pug faces, plumbing systems, mortality, existence, and even the universe when things get a little spiritual. With his unique approach, Contra has successfully amassed a loyal following of 9K who appreciate his peculiar sense of humor.

Despite his seemingly straightforward cartoon style, Contra admits that the drawing process is the most challenging aspect of his work, often underestimated by viewers. His comics, characterized by a blend of dark and dry humor, offer not just amusement but also insight, inviting readers to reflect on the presented scenarios. For those intrigued by Contra’s perspective and approach, an earlier collection of his dark comics is available on Bored Panda too.

More info: Instagram | davecontra.com | patreon.com

#1

Image source: davecontra

#2

Image source: davecontra

#3

Image source: davecontra

#4

Image source: davecontra

#5

Image source: davecontra

#6

Image source: davecontra

#7

Image source: davecontra

#8

Image source: davecontra

#9

Image source: davecontra

#10

Image source: davecontra

#11

Image source: davecontra

#12

Image source: davecontra

#13

Image source: davecontra

#14

Image source: davecontra

#15

Image source: davecontra

#16

Image source: davecontra

#17

Image source: davecontra

#18

Image source: davecontra

#19

Image source: davecontra

#20

Image source: davecontra

#21

Image source: davecontra

#22

Image source: davecontra

#23

Image source: davecontra

#24

Image source: davecontra

#25

Image source: davecontra

#26

Image source: davecontra

#27

Image source: davecontra

#28

Image source: davecontra

#29

Image source: davecontra

#30

Image source: davecontra

#31

Image source: davecontra

#32

Image source: davecontra

#33

Image source: davecontra

#34

Image source: davecontra

#35

Image source: davecontra

Patrick Penrose
Patrick Penrose
