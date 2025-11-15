30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

by

They say we plan, God laughs. Well, it might be true sometimes. We believe that you’ve experienced situations when things turned out not quite as you hoped or expected. Ryan Rds is a webcomic artist and 2D animator who illustrates these kinds of situations and more. In his comics, life seems to be playing with us. These humorous illustrations offer unexpected endings. However, we believe that you might relate if not to the majority, then to some of the situations depicted in these comics. No matter what you do in your life, whether you’re an athlete or work in a big company, there’s gonna be something for you. What’s the most vivid memory you have of your failed plans?

More info: Instagram | ryanrdss.com | reddit.com | Facebook | redbubble.com

#1

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#2

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#3

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#4

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#5

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#6

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#7

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#8

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#9

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#10

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#11

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#12

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#13

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#14

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#15

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#16

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#17

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#18

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#19

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#20

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#21

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#22

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#23

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#24

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#25

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#26

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#27

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#28

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#29

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

#30

30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

Image source: ryanrdss

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
“You Have 4 Months To Learn”: Bad Bunny SNL Monologue Sparks New Backlash After Super Bowl Gig Reveal
3 min read
Oct, 6, 2025
The Smurfs Come To Vermont
3 min read
Nov, 13, 2025
Toxic Bosses Ban Worker From Talking About Burnout, Slammed By HR For Hostile Work Environment
3 min read
Oct, 28, 2025
I Cut Old Books Into Hundreds Of Strips, Scales, And Curls, And Turn Them Into Animal Sculptures
3 min read
Nov, 11, 2025
35 Women Before And After Their Makeup Transformations By Maria Kalashnikova
3 min read
Nov, 15, 2025
The Most Lovable Dorks from 80s TV Sitcoms
3 min read
Jul, 6, 2017
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.