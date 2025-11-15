30 Comics That Depict Situations When Life Is Not Going According To Plan By Ryan Rds

They say we plan, God laughs. Well, it might be true sometimes. We believe that you’ve experienced situations when things turned out not quite as you hoped or expected. Ryan Rds is a webcomic artist and 2D animator who illustrates these kinds of situations and more. In his comics, life seems to be playing with us. These humorous illustrations offer unexpected endings. However, we believe that you might relate if not to the majority, then to some of the situations depicted in these comics. No matter what you do in your life, whether you’re an athlete or work in a big company, there’s gonna be something for you. What’s the most vivid memory you have of your failed plans?
More info: Instagram | ryanrdss.com | reddit.com | Facebook | redbubble.com
