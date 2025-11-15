Izzy Wheels: 54 Colorful Wheelchair Accessories Created By Two Sisters

Seems to me that most things in our lives are a matter of attitude. Those who are more “glass half full” people can make a positive turn out of every situation – for example, not letting your wheelchair break your style.
Meet Isabel “Izzy” Keane, an Irish girl who was born with spina bifida and paralyzed from her waist down. In 2016, her sister Ailbhe felt inspired by Izzy’s bubbly personality and had the idea to create a range of colorful wheel covers for her chair. As they wrote on their website, “Izzy has always seen her wheelchair as a symbol of freedom but never felt it expressed her personality.”
Nowadays, this great idea has turned into a full-blown business called Izzy Wheels, as the sisters carry on with their message of positivity and have even collaborated with Disney.
Ranging from flowers to cartoon characters, check out the Izzy Wheels covers below.
More info: Instagram | izzywheels.com | Facebook | twitter.com
