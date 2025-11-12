Woman Turns Her Boring Breakfast Toast Into Art

There is no doubt that breakfast is the most important meal of the day. This is the time when your body needs healthy food most to gain strength for the upcoming day.

Japanese culinary designer Eiko Mori had an incredible idea how to make her breakfast more fun. She turns ordinary toasts into works of art. Eiko creates miniature drawings of anything: sushi, tennis rackets, eggplants, cherries, ice cream, there are no limits to her creativity.

But there is a bad side to all this – since it’s so beautiful, you don’t feel like eating it!

More info: Instagram

#1

