Colorful Nonsense: 40 Paintings Of Everyday Life, Common People, And Insignificant Stuff But Elevated

My name is Lisa Vaccino, and I’m based in Malmö, Sweden. On Instagram, I call myself @fredagvaccino, “fredag” means Friday, and that’s basically the day I paint. I’m an art director at an advertising agency, but some years ago, I decided to work only four days a week: in order to get one day off to do what I love the most, paint.

When I paint, there is no one who can decide or ask me to change things, as opposed to my day job. I paint everyday life, common people, and insignificant stuff but elevated and with a lot of color. Gouache is the best thing that has happened to me (except for my three kids).

More info: Instagram | theodeto.com

#1 Vanish.jpg

#2 Holy Diet

#3 Barfday!

#4 Ergonomique Chic

#5 Hello Stranger

#6 Come Dine With Me

#7 Godess Reading The Elbib Yloh

#8 Metalhead & Shoulders

#9 175 Grams Of Hyperventilation

#10 Hibernation

#11 Me, Myself And My Solitaire Life

#12 Day Before Payday

#13 Pina Coladay Long

#14 Walking On Air

#15 Top Of The World

#16 Bark At The Moon

#17 Black Metal Brunch

#18 Cig And Polly In My Pocket

#19 Good Morning Sunshine!

#20 House Arrest By The Pool

#21 The Exorcist Exit

#22 That’s Amore

#23 Sweet Dreams

#24 Tour De 7th Heaven

#25 Springtime

#26 Where Is My Mind?

#27 Up In The Mountain

#28 Windows Of Opportunity

#29 Honk If You’re Lost

#30 Louise

#31 The Neck

#32 Valentines Day

#33 Toe Dipping Good

#34 Quattro Stagioni And I Only Eat The Winter-Slice

#35 Big Mac & Coma

#36 E-Sporting Fields Forever

#37 Knock Knock It’s Your B-Day!

#38 Pedicure All Inclusive

#39 White Wine And Romance

#40 Yummy Pedicure

