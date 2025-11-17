Colorful Nonsense: 40 Paintings Of Everyday Life, Common People, And Insignificant Stuff But Elevated

My name is Lisa Vaccino, and I’m based in Malmö, Sweden. On Instagram, I call myself @fredagvaccino, “fredag” means Friday, and that’s basically the day I paint. I’m an art director at an advertising agency, but some years ago, I decided to work only four days a week: in order to get one day off to do what I love the most, paint.
When I paint, there is no one who can decide or ask me to change things, as opposed to my day job. I paint everyday life, common people, and insignificant stuff but elevated and with a lot of color. Gouache is the best thing that has happened to me (except for my three kids).
More info: Instagram | theodeto.com
#1 Vanish.jpg
#2 Holy Diet
#3 Barfday!
#4 Ergonomique Chic
#5 Hello Stranger
#6 Come Dine With Me
#7 Godess Reading The Elbib Yloh
#8 Metalhead & Shoulders
#9 175 Grams Of Hyperventilation
#10 Hibernation
#11 Me, Myself And My Solitaire Life
#12 Day Before Payday
#13 Pina Coladay Long
#14 Walking On Air
#15 Top Of The World
#16 Bark At The Moon
#17 Black Metal Brunch
#18 Cig And Polly In My Pocket
#19 Good Morning Sunshine!
#20 House Arrest By The Pool
#21 The Exorcist Exit
#22 That’s Amore
#23 Sweet Dreams
#24 Tour De 7th Heaven
#25 Springtime
#26 Where Is My Mind?
#27 Up In The Mountain
#28 Windows Of Opportunity
#29 Honk If You’re Lost
#30 Louise
#31 The Neck
#32 Valentines Day
#33 Toe Dipping Good
#34 Quattro Stagioni And I Only Eat The Winter-Slice
#35 Big Mac & Coma
#36 E-Sporting Fields Forever
#37 Knock Knock It’s Your B-Day!
#38 Pedicure All Inclusive
#39 White Wine And Romance
#40 Yummy Pedicure
