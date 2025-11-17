Artist Creates Humorous Comics That Might “Make Your Cheeks Dance” (28 Pics)

You may already know the talented artist behind “SayHeySimon” comics, as we’ve featured some of his work on Bored Panda before. Today, we’re thrilled to introduce you to his latest project: “FruitBombComics.” This charming comic series features an apple in a variety of funny and relatable situations.

“FruitBombComics” is not only entertaining but also delivers a healthy dose of humor, as the artist cleverly reminds us, “to get all the vitamins you need.” Scroll down to enjoy these fruit-filled adventures!

More info: Instagram

#1

Image source: fruitbombcomics

#2

Image source: fruitbombcomics

#3

Image source: fruitbombcomics

#4

Image source: fruitbombcomics

#5

Image source: fruitbombcomics

#6

Image source: fruitbombcomics

#7

Image source: fruitbombcomics

#8

Image source: fruitbombcomics

#9

Image source: fruitbombcomics

#10

Image source: fruitbombcomics

#11

Image source: fruitbombcomics

#12

Image source: fruitbombcomics

#13

Image source: fruitbombcomics

#14

Image source: fruitbombcomics

#15

Image source: fruitbombcomics

#16

Image source: fruitbombcomics

#17

Image source: fruitbombcomics

#18

Image source: fruitbombcomics

#19

Image source: fruitbombcomics

#20

Image source: fruitbombcomics

#21

Image source: fruitbombcomics

#22

Image source: fruitbombcomics

#23

Image source: fruitbombcomics

#24

Image source: fruitbombcomics

#25

Image source: fruitbombcomics

#26

Image source: fruitbombcomics

#27

Image source: fruitbombcomics

#28

Image source: fruitbombcomics

