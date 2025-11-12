Satisfying Arrangements Of Everyday Objects By Caroline South

Based in Sussex, UK, Caroline South creates soul-soothing bright color gradients you could look at for hours and hours. Scrolling through Caroline’s Instagram feed, it seems that her eyes are tuned to detect color schemes everywhere around her. Her photography art arrangements consist of lighters, pebbles, and other common objects she finds on her walks or around the house.
“I have always enjoyed being creative,” Caroline writes. “Color is an important aspect of my work, and I love to create color palette photographs, often organizing objects in Ombre or rainbow colors order.” Mom of two, Caroline fell in love with art and design in her homeland, Isle of Wight, and later went on to study 3DD Ceramics at the Surrey Institute of Art and Design. Her delicate photo ideas have earned South over 117K followers on Instagram, but the army hungry for her unique art keeps growing daily.
More info: Instagram (h/t designtaxi)
