40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

by

Single-panel cartoons have little room for unnecessary details, making the idea behind the joke more important than the drawing itself. Cartoonist Corinne Katow has built a distinctive style around that principle, combining minimalist black-and-white illustrations with clever wordplay, visual puns, and unexpected twists.

The cartoons find humor in everything from artificial intelligence and healthcare to office life, science, and everyday situations. The result is a collection of concise visual jokes that blend sharp observations with playful absurdity. We’ve gathered some of our favorites below, scroll down to see how many catch you off guard.

More info: Instagram

#1

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

#2

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#3

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#4

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#5

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#6

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#7

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#8

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#9

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#10

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#11

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#12

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#13

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#14

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#15

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#16

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#17

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#18

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#19

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#20

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#21

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#22

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#23

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#24

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#25

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#26

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#27

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#28

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#29

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#30

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#31

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#32

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#33

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#34

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#35

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#36

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#37

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#38

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#39

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

#40

40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Image source: ctow1

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Tina Turner Fans Are Mad About Beyoncé and Jay-Z Making ‘Mockery’ Of Late Singer’s Abuse
3 min read
Nov, 16, 2025
Murder in the First
Murder in the First Season 2 Episode 6 Review: “Oh, Mexico”
3 min read
Jul, 14, 2015
Street Art Is More Fun, If You Add A Pun
3 min read
Nov, 12, 2025
Alexander Ludwig: Bio And Career Highlights
3 min read
May, 11, 2026
This Unique Platform Lets Everyone Get To Know A Country From Everyday Perspective
3 min read
Nov, 12, 2025
Six Daredevil Villains That Should Appear In The Disney+ Reboot
3 min read
Mar, 21, 2022