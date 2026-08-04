40 Clever Single-Panel Cartoons By Corinne Katow That Turn Everyday Life Into Brilliant Jokes

Single-panel cartoons have little room for unnecessary details, making the idea behind the joke more important than the drawing itself. Cartoonist Corinne Katow has built a distinctive style around that principle, combining minimalist black-and-white illustrations with clever wordplay, visual puns, and unexpected twists.
The cartoons find humor in everything from artificial intelligence and healthcare to office life, science, and everyday situations. The result is a collection of concise visual jokes that blend sharp observations with playful absurdity. We’ve gathered some of our favorites below, scroll down to see how many catch you off guard.
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