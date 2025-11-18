Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

by

Sometimes, conveying ideas visually is easier than trying to explain them in words. This skill is perfectly exhibited by graphic designer Behzad Nohoseini, who creates simple visuals that cleverly illustrate otherwise complex subjects.

Nohoseini’s designs caught over 158K people’s attention on Instagram with minimalistic logo-like illustrations that portray anything from cinematic love to different mental health disorders, to life’s paradoxes, and much more. So, if you are a fan of this artist’s way of thinking and how he manages to encapsulate various topics, make sure to visit his socials for more.

More info: Instagram | displate.com

#1 Film Directors

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#2 Paradox

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#3

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#4 Numbers Change Everything, It’s All About Order

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#5 Move

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#6 Mental Health

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#7

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#8

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#9

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#10 Pencils

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#11 Shortcuts

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#12 Brain Food

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#13 Time Spent

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#14 Line Graph

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#15 Playlist

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#16

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#17

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#18 Field Of View

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#19 Cinematic Love

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#20 Actors

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#21 Chainless

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#22 Google Translate

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#23 Movie Titles

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#24

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#25 University

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#26 Elon Mask

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#27 Wc

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#28 Virtual World

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#29 Series

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

#30 Controller Settings

Fun Illustrations That Cleverly Simplify Complex Subjects, Created By This Artist (30 Pics)

Image source: behzad.nohoseini

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Meet the Season Two Cast of “FBI: International”
3 min read
Oct, 24, 2022
The Big Bang Theory 4.17 “The Toast Derivation” Review
3 min read
Feb, 25, 2011
50 Of The Best Memes From The “Middle Class Fancy” Instagram (New Pics)
3 min read
Nov, 15, 2025
The Voice 2016 Preview Show Review
It’s the Final Picks for The Voice Season 11 Blind Auditions!
3 min read
Oct, 6, 2016
39 PIs Open Up About Their Weirdest Cases: “So Many Questions”
3 min read
Aug, 1, 2025
Out Of Gas – The Abandoned Gas Stations In The South Of The United States Of America
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.