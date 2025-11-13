This Twitter Account Is On A Mission To Prove That Chris Evans Is A Golden Retriever, And Already Has 55K Supporters

Sweet and loving, super friendly, gets along with everybody, hardworking, playful, sporty, strong, famous, well-mannered and simply fabulous. What can be described with such a portion of compliments? Golden Retrievers and… Chris Evans. Not only they radiate the same energy, but they even look similar. So, one of the conclusions that we can draw is… That Chris Evans is a Golden Retriever. And there’s even a Twitter account dedicated to proving it. It’s difficult to deny it when there’s so much photo evidence.
#1
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#2
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#3
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#4
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#5
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#6
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#7
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#8
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#9
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#10
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#11
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#12
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#13
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#14
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#15
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#16
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#17
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#18
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#19
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#20
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#21
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#22
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#23
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#24
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#25
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#26
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#27
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#28
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#29
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
#30
Image source: Chris Evans as Golden Retrievers
Follow Us