30 New Doodled Creatures That Popped Up In Unexpected Places, By David Zinn

If you’re looking for some inspiring and fun content, we have something special for you! We’re delighted to share the latest street art by the one and only David Zinn. Many of you may remember the charming chalk illustrations created by this artist from Michigan. Be sure to check out our previous posts where we featured his earlier works.
What makes Zinn’s doodles so special is how skillfully he incorporates them into their surroundings—like street pavements, walls, and brick facades. Most of his whimsical creatures appear on sidewalks in his hometown, but as we read on the illustrator’s website, his art has also “surfaced as far away as beaches in California, village squares in Sweden and street corners in Taiwan.”
Scroll down to see the most recent characters created by this artist, bringing life and positivity to the streets, and to learn more about David himself from our new interview.
More info: Instagram | Facebook | youtube.com | x.com | zinnart.com
