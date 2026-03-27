This Photographer Took 43 Bold And Hilarious Celebrity “Candid” Moments Using Lookalikes

We all think we know celebrities – their lives, their habits, even their private moments. But how much of that is real, and how much is just a carefully crafted illusion? That’s exactly what Alison Jackson, BAFTA-winning artist, photographer, and filmmaker, explores in her work.
Using cleverly styled lookalikes, Jackson creates photographs, films, and sculptures that show public figures in private moments we’ve all imagined but never actually seen. One foot in truth, the other in fantasy, her images question our obsession with fame, our desire to peek behind the curtain, and how easily our perception can be manipulated. Her work isn’t just provocative – it’s collected by institutions like the National Portrait Gallery in London, the Parliamentary Art Collection, and SFMOMA, proving that Jackson’s exploration of celebrity, voyeurism, and media culture resonates far beyond the tabloids.
Scroll down to see some of her most striking and clever images that blur the line between reality and imagination.
More info: Instagram | Facebook | x.com | youtube.com | alisonjackson.com
#1 Brangelinas At The Orphanage
Image source: alisonjacksonartist
#2 Kanye And His Baby
Image source: alisonjacksonartist
#3 The Queen With Kim K
Image source: alisonjacksonartist
#4 Obama Smoking
Image source: alisonjacksonartist
#5 Blair Assists Bush Mounting His Horse
Image source: alisonjacksonartist
#6 George Bush Attempts Rubik’s Cube
Image source: alisonjacksonartist
#7 Justin Bieber Gets Arrested
Image source: alisonjacksonartist
#8 Boris Johnson Bike
Image source: alisonjacksonartist
#9 Clooney Slides Down The Banisters
Image source: alisonjacksonartist
#10 Simon Cowell Gets Waxed
Image source: alisonjacksonartist
#11 Aj
Image source: alisonjacksonartist
#12 Diana Eats Flake
Image source: alisonjacksonartist
#13 The Real Alison Jackson With ‘George Clooney’
Image source: alisonjacksonartist
#14 Elton, Posh, And Becks
Image source: alisonjacksonartist
#15 Royal Wedding Conga
Image source: alisonjacksonartist
#16 Prince Harry On The Stairs
Image source: alisonjacksonartist
#17 Lady Gaga In The Car
Image source: alisonjacksonartist
#18 Jfk And Marilyn’s Back
Image source: alisonjacksonartist
#19 Jlo And Kate Moss On The Swing
Image source: alisonjacksonartist
#20 Jack Golf Rage
Image source: alisonjacksonartist
#21 Kate And Will Read Spare In Bed
Image source: alisonjacksonartist
#22 Kim Struggles Into Spanx
Image source: alisonjacksonartist
#23 The Queen At Tesco
Image source: alisonjacksonartist
#24 Bob Geldof And Mother Teresa
Image source: alisonjacksonartist
#25 Bill Gates Uses Apple
Image source: alisonjacksonartist
#26 Gordon Ramsey Gets Botox
Image source: alisonjacksonartist
#27 Katy Perry Reads A Self-Help Book
Image source: alisonjacksonartist
#28 Michael Jackson
Image source: alisonjacksonartist
#29 Britney Spears
Image source: alisonjacksonartist
#30 Kate And Meghan Cat Fight
Image source: alisonjacksonartist
#31 Camilla Wearing The Crown
Image source: alisonjacksonartist
#32 Kate In Crown
Image source: alisonjacksonartist
#33 The Queen Tries On Marigolds
Image source: alisonjacksonartist
#34 Wills Tears Spare
Image source: alisonjacksonartist
#35 Camilla’s Painting
Image source: alisonjacksonartist
#36 Harry Wills Fight
Image source: alisonjacksonartist
#37 Mick Jagger Ironing
Image source: alisonjacksonartist
#38 Kanye And Taylor Swift
Image source: alisonjacksonartist
#39 Harry Meghan Yoga
Image source: alisonjacksonartist
#40 Ramsay Fury
Image source: alisonjacksonartist
#41 Royal Selfie
Image source: alisonjacksonartist
#42 King And Queen Cups
Image source: alisonjacksonartist
