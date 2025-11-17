34 Pics That Show How Much Or How Little Celebrity Faces Have Changed Over The Years (New Pics)

In the realm of red carpets, where the spotlight never dims and the paparazzi lenses capture every moment, celebrities are the epitome of perfection and style.

But have you ever heard the phrase that fame changes people? Evidentially, these words can be very literal. The Instagram account ‘Celeb Before After‘ invites you to a place where the past and present collide, unveiling the transformations of your beloved celebrities. The platform was established in January 2018 and since then has gathered a community of over 240,000 dedicated fans.

From weight loss journeys to plastic surgeries and style transformations, check it all out here.

#1 Adele

Image source: celebbeforeafter

#2 Liv Tyler

#3 Christina Ricci

#4 Henry Cavill

#5 Keira Knightley

#6 Anne Hathaway

#7 Cate Blanchett

#8 Jason Momoa

#9 Jennifer Connelly

#11 Anthony Mackie

#12 Angelina Jolie

#13 Kristen Bell

#14 Zoe Saldana

#15 Matthew Mcconaughey

#16 Natalie Portman

#17 Miley Cyrus

#18 Pink

#19 Jane Fonda

#20 Emilia Clarke

#21 Victoria Beckham

#22 Bradley Cooper

#23 Kelly Clarkson

#24 Amy Adams

#25 Anna Faris

#26 Jessica Biel

#27 Leighton Meester

#28 Liam Hemsworth

#29 Chris Pratt

#30 Meagan Good

#31 Becky G

#32 Gwen Stefani

#33 Renée Zellweger

#34 Ashley Greene

