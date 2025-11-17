A Curious Look As To How Different Celebrities Look In Their 40s

As much as youth and beauty are celebrated, the world of celebrity gossip is slowly coming around to the fact that, surprise surprise, most of us continue to age past twenty-five. On the other end of the spectrum, some people achieved fame later in life, so the vast majority of the population doesn’t even have a frame of reference for what they may have looked like at a younger age.

So here is a collection of actors, actresses, musicians, and other assorted famous people at the age of forty, a perfect midway point in age. So scroll through, upvote your personal favorites, and be sure to share your thoughts in the comments section below. 

#1 Keanu Reeves

In 2004.

Image source: Getty Images

#2 Betty White

In 1962.

Image source: Getty Images

#3 Dolly Parton

In 1986.

Image source: Getty Images

#4 Sandra Bullock

In 2004.

Image source: Getty Images

#5 Sir Ian Mckellen

In 1979.

Image source: Getty Images

#6 Jason Momoa

In 2020.

Image source: Getty Images

#7 Harrison Ford

In 1982.

Image source: Getty Images

#8 Barack Obama

In 2002.

Image source: Getty Images

#9 Angela Lansbury

In 1965.

Image source: Getty Images

#10 Meryl Streep

In 1989.

Image source: Getty Images

#11 Cher

In 1986.

Image source: Getty Images

#12 Ryan Reynolds

In 2017.

Image source: Getty Images

#13 Paul Rudd

In 2009.

Image source: Getty Images

#14 Clint Eastwood

In 1970.

Image source: Getty Images

#15 Idris Elba

In 2012.

Image source: Getty Images

#16 Anthony Hopkins At 40

In 1977.

Image source: Getty Images

#17 Helen Mirren

In 1985.

Image source: Getty Images

#18 Denzel Washington

In 1994.

Image source: Getty Images

#19 Natalie Portman

In 2021.

Image source: natalieportman

#20 Al Pacino

In 1980.

Image source: Getty Images

#21 Maggie Smith

In 1974.

Image source: Getty Images

#22 Catherine O’hara

In 1994.

Image source: Getty Images

#23 Macaulay Culkin

In 2020.

Image source: culkamania

#24 Julia Louis-Dreyfus

In 2001.

Image source: Getty Images

#25 Dwayne Johnson

In 2012.

Image source: Getty Images

#26 Joan Collins

In 1973.

Image source: Getty Images

#27 Jake Gyllenhaal

In 2021.

Image source: Getty Images

#28 Jennifer Aniston

In 2009.

Image source: Getty Images

#29 Jim Carrey

In 2002.

Image source: Getty Images

#30 Kim Kardashian

In 2021.

Image source: Getty Images

