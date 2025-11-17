A Curious Look As To How Different Celebrities Look In Their 40s

As much as youth and beauty are celebrated, the world of celebrity gossip is slowly coming around to the fact that, surprise surprise, most of us continue to age past twenty-five. On the other end of the spectrum, some people achieved fame later in life, so the vast majority of the population doesn’t even have a frame of reference for what they may have looked like at a younger age.
So here is a collection of actors, actresses, musicians, and other assorted famous people at the age of forty, a perfect midway point in age. So scroll through, upvote your personal favorites, and be sure to share your thoughts in the comments section below.
#1 Keanu Reeves
In 2004.
Image source: Getty Images
#2 Betty White
In 1962.
Image source: Getty Images
#3 Dolly Parton
In 1986.
Image source: Getty Images
#4 Sandra Bullock
In 2004.
Image source: Getty Images
#5 Sir Ian Mckellen
In 1979.
Image source: Getty Images
#6 Jason Momoa
In 2020.
Image source: Getty Images
#7 Harrison Ford
In 1982.
Image source: Getty Images
#8 Barack Obama
In 2002.
Image source: Getty Images
#9 Angela Lansbury
In 1965.
Image source: Getty Images
#10 Meryl Streep
In 1989.
Image source: Getty Images
#11 Cher
In 1986.
Image source: Getty Images
#12 Ryan Reynolds
In 2017.
Image source: Getty Images
#13 Paul Rudd
In 2009.
Image source: Getty Images
#14 Clint Eastwood
In 1970.
Image source: Getty Images
#15 Idris Elba
In 2012.
Image source: Getty Images
#16 Anthony Hopkins At 40
In 1977.
Image source: Getty Images
#17 Helen Mirren
In 1985.
Image source: Getty Images
#18 Denzel Washington
In 1994.
Image source: Getty Images
#19 Natalie Portman
In 2021.
Image source: natalieportman
#20 Al Pacino
In 1980.
Image source: Getty Images
#21 Maggie Smith
In 1974.
Image source: Getty Images
#22 Catherine O’hara
In 1994.
Image source: Getty Images
#23 Macaulay Culkin
In 2020.
Image source: culkamania
#24 Julia Louis-Dreyfus
In 2001.
Image source: Getty Images
#25 Dwayne Johnson
In 2012.
Image source: Getty Images
#26 Joan Collins
In 1973.
Image source: Getty Images
#27 Jake Gyllenhaal
In 2021.
Image source: Getty Images
#28 Jennifer Aniston
In 2009.
Image source: Getty Images
#29 Jim Carrey
In 2002.
Image source: Getty Images
#30 Kim Kardashian
In 2021.
Image source: Getty Images
