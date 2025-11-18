30 Times Cats Were Caught In Funny Situations

Let’s admit many of us love cat content. What’s there not to like? Animals being cute or silly is heartwarming and amusing and doesn’t require much brainpower.

That’s why Instagram pages like @cattofactory are so successful online. This page is what we’re focusing on today. To be more specific, the cats that came from this account to Bored Panda for your entertainment. Brace yourselves these pictures are very hilarious. So, without further ado, let’s look at them!

More info: Instagram

#1

Image source: cattofactory

#2

Image source: cattofactory

#3

Image source: cattofactory

#4

Image source: cattofactory

#5

Image source: cattofactory

#6

Image source: cattofactory

#7

Image source: cattofactory

#8

Image source: cattofactory

#9

Image source: cattofactory

#10

Image source: cattofactory

#11

Image source: cattofactory

#12

Image source: cattofactory

#13

Image source: cattofactory

#14

Image source: cattofactory

#15

Image source: cattofactory

#16

Image source: cattofactory

#17

Image source: cattofactory

#18

Image source: cattofactory

#19

#20

Image source: cattofactory

#21

Image source: cattofactory

#22

Image source: cattofactory

#23

Image source: cattofactory

#24

Image source: cattofactory

#25

Image source: cattofactory

#26

Image source: cattofactory

#27

Image source: cattofactory

#28

Image source: cattofactory

#29

Image source: cattofactory

#30

Image source: cattofactory

Patrick Penrose
