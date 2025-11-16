Artist Turns Pictures Of Cats Into Classical Paintings (56 Pics)

Probably, we all agree that one should treat a cat like a queen or king or dire consequences might follow. These graceful creatures have been highly appreciated since ancient Egyptian times (if not earlier), not without a reason, and Galina Bugaevskaya, a talented digital creator, is well aware of that.
Galina recreates classical paintings depicting a person of high ranking by replacing him or her with a cat. In this way, she highlights all the magnificence that these animals carry.
The artist shared with Bored Panda that she accepts orders for personal pictures with subscribers’ cats. “They write to me: ‘make a queen or a princess out of my beloved cat!’ And, of course, I do everything to make it happen. I like to think that my pictures will hang on someone’s wall. In the USA, Germany, Australia, or maybe Indonesia? Or Japan? It’s very nice to think about it.”
You might have heard about Galina from her funny images of random objects with a cat’s face on them. If you haven’t seen those works, you can check them out here, here, here and here.
