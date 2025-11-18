Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

by

Cattitude is a term that every feline lover perfectly understands. It’s not a word that casually appears in the dictionary, but all that cat-indifferent people need to know is that every mouser believes they’re the rulers of the world and aren’t afraid to show it. It almost seems like they have respect for no one and their second name is anarchy. 

However, it doesn’t make us love them any less. In fact, they might earn our affection even more for it. Bored Panda is here to keep the love going with this Facebook page full of instances when cats were being their lovable jerk selves. Scroll down to find the crème de la crème of nuisances, and don’t forget to upvote the ones that made you feel for their owners the most.

While you’re at it, don’t forget to check out a conversation with cat groomer and behaviour consultant Sarah Wendling and certified feline behavior consultant Heather Alvey, who kindly agreed to answer the question, “Are cats really jerks or just misunderstood?”

#1

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#2

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#3

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: @PeterNHess

#4

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#5

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#6

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: djROOMBASinDAhouse

#7

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: JustOnesAndZeros

#8

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#9

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#10

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: @redford

#11

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#12

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#13

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#14

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#15

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#16

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#17

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: @chizu_kei

#18

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#19

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#20

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#21

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#22

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#23

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#24

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#25

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#26

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#27

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#28

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#29

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#30

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#31

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#32

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#33

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#34

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#35

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: introvertcats

#36

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#37

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#38

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#39

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#40

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#41

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#42

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#43

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#44

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#45

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#46

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#47

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#48

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#49

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#50

Caught In The Act: 50 Hilarious Posts That Show Cats Being The Jerks We Love (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Japan’s First Woman Photo-Journalist, Still Shooting At The Age Of 101
3 min read
Nov, 11, 2025
How the Show Sister Wives Has Evolved Over 16 Seasons
3 min read
Nov, 26, 2021
Hey Pandas, Post A Picture Of All Your Pets (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
30 Groundbreaking Homes That Will Go Down In History As Architectural Icons
3 min read
Sep, 5, 2025
Lethal Weapon
Lethal Weapon Season 1 Episode 13 Review: “The Seal Is Broken”
3 min read
Jan, 26, 2017
“Kevin?”: Woman Can Hear Her Neighbor Talk To Her Cat, Ends Up “Trolling” Him When He’s Desperately Looking For It
3 min read
Nov, 16, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.