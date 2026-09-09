This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Long before cats became the undisputed stars of the internet, Henriëtte Ronner-Knip was already documenting their curiosity and elegant beauty. Born in Amsterdam in 1821 into a family of artists, she learned to paint from her father, landscape painter Josephus Augustus Knip, and began exhibiting her work while still a teenager. After marrying Feico Ronner in 1850, she settled in Brussels, where she spent the rest of her life and built a successful career as an animal painter.
Cats, however, were not always her main subjects. Ronner-Knip initially painted landscapes, farm animals, and especially dogs, earning considerable recognition for her canine scenes before shifting her attention increasingly toward cats around the 1870s. The timing proved fortunate: domestic cats were becoming increasingly popular companions among Europe’s growing middle and upper classes, while Ronner-Knip’s detailed and affectionate depictions of them attracted collectors and even royal patrons. More than a century after Ronner-Knip passed away in 1909, these scenes still feel instantly recognizable to anyone who has lived with a cat. The interiors may belong to another era, but the suspicious stares, inconvenient naps, sudden bursts of chaos, and determination to investigate absolutely everything certainly do not.
Scroll down to explore a selection of Henriëtte Ronner-Knip’s charming cat paintings, and let us know which mischievous feline scene feels the most familiar.
More info: commons.wikimedia.org
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Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
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Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
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Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
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Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
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Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
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Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
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Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
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Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
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Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
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Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
#11
Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
#12
Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
#13
Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
#14
Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
#15
Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
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Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
#17
Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
#18
Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
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Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
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Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
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Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
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Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
#23
Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
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Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
#25
Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
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Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
#27
Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
#28
Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
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Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
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Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
#31
Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
#32
Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
#33
Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
#34
Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
#35
Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
#36
Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
#37
Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
#38
Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
#39
Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
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Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons
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