This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

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Long before cats became the undisputed stars of the internet, Henriëtte Ronner-Knip was already documenting their curiosity and elegant beauty. Born in Amsterdam in 1821 into a family of artists, she learned to paint from her father, landscape painter Josephus Augustus Knip, and began exhibiting her work while still a teenager. After marrying Feico Ronner in 1850, she settled in Brussels, where she spent the rest of her life and built a successful career as an animal painter.

Cats, however, were not always her main subjects. Ronner-Knip initially painted landscapes, farm animals, and especially dogs, earning considerable recognition for her canine scenes before shifting her attention increasingly toward cats around the 1870s. The timing proved fortunate: domestic cats were becoming increasingly popular companions among Europe’s growing middle and upper classes, while Ronner-Knip’s detailed and affectionate depictions of them attracted collectors and even royal patrons. More than a century after Ronner-Knip passed away in 1909, these scenes still feel instantly recognizable to anyone who has lived with a cat. The interiors may belong to another era, but the suspicious stares, inconvenient naps, sudden bursts of chaos, and determination to investigate absolutely everything certainly do not.

Scroll down to explore a selection of Henriëtte Ronner-Knip’s charming cat paintings, and let us know which mischievous feline scene feels the most familiar.

More info: commons.wikimedia.org

#1

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

#2

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#3

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#4

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#5

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#6

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#7

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#8

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#9

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#10

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#11

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#12

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#13

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#14

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#15

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#16

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#17

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#18

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#19

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#20

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#21

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#22

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#23

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#24

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#25

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#26

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#27

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#28

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#29

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#30

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#31

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#32

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#33

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#34

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#35

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#36

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#37

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#38

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#39

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

#40

This Artist’s 40 Cat Paintings From The 19th Century Equivalent Of A Gallery Full Of Cat Photos

Image source: Henriëtte Ronner-Knip / Wikimedia Commons

Patrick Penrose
Patrick Penrose
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