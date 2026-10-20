41 New Cat Illustrations By Luis Coelho That Are Cute, Clever, And Uplifting

Sometimes, a little encouragement comes from the most unexpected places, even from an adorable black cat with ridiculously big eyes. Whether they’re getting into silly situations, sharing sweet messages, or simply being their lovable selves, these fluffy characters have a special talent for making even the toughest days feel a little brighter.
Portuguese illustrator Luis Coelho, the creative mind behind Purr.in.ink, has become a familiar favorite among Bored Panda readers thanks to his charming cat illustrations. Combining playful humor with heartwarming messages about kindness, friendship, self-worth, and appreciating life’s little pleasures, his artwork offers the perfect mix of cuteness, relatability, and positivity.
We’ve gathered another delightful collection of Coelho’s illustrations for you to enjoy. Scroll down to meet these lovable feline characters, and don’t forget to upvote your favorites!
More info: Instagram | behance.net
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Image source: purr.in.ink
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