Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

by

Any cat owners out there? Today, we’re excited to share more of Nick Filippou’s work. This artist is known for his relatable comics that capture the everyday reality of living with a cat. While the author’s cat Minnie is undeniably his biggest muse, some of his new strips also feature additional characters – a dog and even a baby! As you can imagine, having this wonderful trio around must be truly inspiring and, at times, quite challenging.

In our previous interview, the artist told us about his comic series: “Art is expression. Most of my comics are inspired by real events. These comics are an outlet of what I’m feeling and it’s helped me with all the highs and lows of real life.”

Scroll down to see the most recent works by Nick, and if you missed out on previous Bored Panda posts featuring more comics from this artist, you can find them here, here, or here.

More info: iizcat.com | Instagram | Facebook

#1

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#2

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#3

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#4

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#5

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#6

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#7

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#8

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#9

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#10

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#11

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#12

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#13

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#14

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#15

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#16

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#17

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#18

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#19

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#20

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#21

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#22

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#23

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#24

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#25

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#26

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#27

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#28

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#29

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#30

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#31

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#32

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#33

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#34

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

#35

Artist Illustrates Relatable Moments From Life With A Cat, And Many Cat Owners Can Relate (35 New Pics)

Image source: iizcat

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Mike Myers’ Dr. Evil Returns as Ousted Trump Cabinet Member
3 min read
Apr, 6, 2018
“We Spent $700… My Night Was Ruined!” Woman Loses It After Staff Try To Save Dying Woman Instead Of Serving Her
3 min read
Nov, 13, 2025
Elegant Spine Tattoo Ideas: Over 100 Designs For Men and Women
3 min read
Nov, 16, 2025
62 People Share What Happened To The Smartest Kids In Their Class
3 min read
Aug, 21, 2025
Pet Store Gives Celebrity Names To Their Fishes And They Are Hilariously Accurate
3 min read
Nov, 13, 2025
Fresh Off the Boat - Best Comedies
Fresh Off the Boat Season 1 Episode 13 Review: “So Chineez”
3 min read
Apr, 21, 2015
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.