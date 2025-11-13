Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Top-notch artistic talent Xi Ding proves that caricature drawings can be more art than kitsch. He highlights the prominent features of a person in humorous, yet life-like ways. From celebrities and public figures to famous characters‘ cartoon drawings to private commissions – in the hands of this ‘face designer’, subjects turn into charming cartoonized versions of themselves.

We‘ve already shown on Bored Panda how Xi Ding masterfully reimagines our favorite movie icons, and now we want to share his new cool drawings.

More info: Instagram | Facebook | xiding.at

#1

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#2

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#3

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#4

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#5

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#6

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#7

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#8

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#9

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#10

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#11

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#12

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#13

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#14

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#15

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#16

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#17

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#18

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#19

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#20

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#21

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#22

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#23

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#24

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#25

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#26

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#27

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#28

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#29

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

#30

Artist Transforms Strangers And Famous Characters Into Cartoons (30 New Pics)

Image source: Xi Ding

