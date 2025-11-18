35 Close-Up Photographs Of Wild Animals In Their Natural Environments By Konsta Punkka

by

Konsta Punkka is a Finnish wildlife photographer known for his incredible close-up photos of animals in their natural environments. His pictures capture the unique personalities and expressions of animals like foxes, squirrels, and birds, making viewers feel as if they are right there with them.

Punkka’s work not only highlights the beauty and diversity of wildlife but also serves as a powerful reminder of the importance of conservation. Through his lens, we are invited to appreciate and respect the natural world around us.

More info: Instagram | konstapunkka.com | Facebook

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

