Artist Transforms Human Body Into Incredible Optical Illusions (70 pics)

Artist Transforms Human Body Into Incredible Optical Illusions

Arguably, the appearance of humans, culture, and nature has been a central theme throughout art for millennia. Some may even argue that these themes have gone hand in hand with art since forever. These themes are not only durable, as they are frequent, too; in fact, they are so frequent that it’s hard to come up with something original, unexhausted, and refreshing.

This is where the works of Gesine Marwedel come into play. She blends the themes of human appearance, nature, and animals all into one, and centers them around the human body itself. She creates these fantastic body paintings that resemble anything from an animal to an abstraction, and does so with elegance and mastery that’s hardly ever matched. She blends the images with the human body so well, that it’s sometimes hard to even see the “canvas.”

She has shared with us how it all started, and what she draws inspiration from: “I always painted on canvas and put some photos on the internet. A photographer (Thomas van de Wall) saw them and asked me to paint a face. That’s how it started. I am inspired by poses, by colors, by animals and nature… sometimes I just see something and an idea immediately comes into my mind.”

More info: Instagram | Facebook | gesine-marwedel.de

