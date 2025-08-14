90 People Want To Know What It’s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

by

Sometimes we do not realize how much of a gift our sight is. The WHO estimates that there are 40 to 45 million people worldwide who are blind. What’s more, 135 million also have low vision. An abled person can hardly imagine what it’s like living with visual impairment.

Luckily, they can ask. Recently, a 24-year-old blind creator, Toby, asked his followers to give him the most ‘diabolical’ questions they could think of, and the people delivered. From wiping mechanics and how he’s able to read the comments, to whether he would give up his hearing to have his sight back – the netizens didn’t hold back.

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image credits: blindtobes

#1

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#2

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#3

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#4

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#5

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#6

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#7

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#8

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#9

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#10

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#11

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#12

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#13

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#14

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#15

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#16

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#17

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#18

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#19

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#20

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#21

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#22

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#23

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#24

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#25

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#26

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#27

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#28

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#29

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#30

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#31

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#32

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#33

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#34

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#35

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#36

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#37

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#38

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#39

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#40

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#41

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#42

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#43

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#44

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#45

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#46

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#47

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#48

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#49

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#50

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#51

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#52

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#53

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#54

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#55

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#56

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#57

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#58

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#59

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#60

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#61

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#62

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#63

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#64

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#65

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#66

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#67

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#68

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#69

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#70

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#71

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#72

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#73

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#74

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#75

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#76

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#77

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#78

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#79

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#80

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#81

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#82

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#83

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#84

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#85

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#86

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#87

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#88

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#89

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

#90

90 People Want To Know What It&#8217;s Like To Not See And Here Are Answers From An Actual Blind Person

Image source: blindtobes

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hawaii Five-0
Hawaii Five-0 Season 5 Episode 17 Review: “Kuka’awale (Stakeout)”
3 min read
Feb, 28, 2015
Top Ten Star Wars Characters That Debuted in Television Shows
3 min read
Mar, 31, 2020
Nashville
Nashville Sneak Peek: Can Juliette and Glenn Mend Fences?
3 min read
Apr, 13, 2016
Six Degrees of the Bob’s Burgers Cast
3 min read
Nov, 6, 2014
Star Trek Voyager Cast: Meet the Crew of the Iconic Starship
3 min read
Sep, 26, 2024
Evan “Bullet” James Talks about The Craziest Place He’s Done an Intervention
3 min read
Apr, 26, 2016
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.