This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

by

Artist Sanna Kannisto makes sure the birds are the stars of a special stage when it comes to her work. This creative photographer brings birds into a studio, away from the wild, to focus on their beautiful details. Their bright feathers, delicate features, and unique personalities come to life under her camera, turning them into stunning works of art. By mixing her love for beauty with a scientific approach, Kannisto offers us a close, personal view of these birds.

For example, one of her images shows a vibrant pink bird perched delicately on a branch adorned with soft pink blossoms, while another features a sleek black bird resting on a branch with bright yellow flowers. A majestic bird of prey with speckled plumage stands confidently on a sturdy branch, and a small bird peeks through the buds of a bare branch, its curiosity captured perfectly. And well, if you wanna see more, then we suggest scrolling down!

More info: sannakannisto.com | Instagram

#1

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#2

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#3

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#4

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#5

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#6

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#7

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#8

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#9

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#10

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#11

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#12

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#13

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#14

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#15

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#16

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#17

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#18

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#19

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#20

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#21

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#22

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#23

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#24

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#25

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#26

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#27

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#28

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#29

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

#30

This Artist Photographs Birds On Plants And Branches In A Studio (30 Pics)

Image source: sanna_kannisto

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
I Illustrated Disney Villains As Pin-Up Girls
3 min read
Nov, 11, 2025
I Illustrate My Darkest Thoughts To Help People Understand What It’s Like To Suffer From Mental Illness
3 min read
Nov, 12, 2025
How Much Did Travis Scott Lose (or Gain) After Astroworld?
3 min read
Nov, 12, 2025
Fox Might buy WWE Broadcast Rights and Possibly the Whole Company
3 min read
Jan, 18, 2018
Owner Leaves Her iPad Unattended, Finds A Bunch Of Her 7-Month-Old Cat’s Selfies And A Lot Of His Hair
3 min read
Nov, 14, 2025
Why Do Dogs Howl? All Reasons Explained
3 min read
Nov, 17, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.