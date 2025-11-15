French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

by

Imagine if, what if, at the beginning of the 21st century, humanity ceased to exist, leaving room for nature to reign fully? What if the Earth was completely empty of people? For most of us, it may sound like an apocalyptic fantasy script for a new upcoming Hollywood movie. However, the idea behind Chris Morin’s work is not pessimistic at all as he whisks us away to a peaceful world where humanity ceased to exist a long time ago.

The idea behind the French photographer’s work was that he wanted to visualize what a world without any humans in it would look like. Overtaken by the concept, he ended up creating a series of images called “Once upon a time, tomorrow.” The digital art project that he started way back in 2012 shows several famous cities overtaken by nature with huge trees and wild animals replacing all modern technology and even overtaking the skyscraper buildings. Cities like Paris, New York, Singapore, Venice, etc. are all part of the series, and there’s definitely more to come!

More info: Instagram | morin-eitner.com

#1

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#2

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#3

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#4

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#5

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#6

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#7

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#8

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#9

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#10

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#11

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#12

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#13

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#14

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#15

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#16

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#17

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#18

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#19

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#20

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#21

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#22

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#23

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#24

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#25

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#26

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#27

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#28

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#29

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#30

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#31

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#32

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#33

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#34

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#35

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#36

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#37

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#38

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

#39

French Artist Creates Surrealistic Art That Shows What An Apocalyptic World Could Look Like (39 Pics)

Image source: morineitner

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Woman Spends 3 Years Converting Old Bus Into Mobile Home, And It Looks Better Than Most Apartments
3 min read
Nov, 13, 2025
109 Funny And Dark Comics With Unexpected Endings By Channelate
3 min read
Nov, 13, 2025
Is Robert Downey Jr. A Good Choice To Play Grand Admiral Thrawn?
3 min read
Jan, 14, 2021
Did You Know that COPS is Secretly Filming Episodes?
3 min read
Oct, 5, 2020
150 Times Kids Made Everyone Laugh Out Loud
3 min read
Nov, 13, 2025
I Make Fairy Houses With Recycled Materials
3 min read
Nov, 13, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.