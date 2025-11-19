50 Hilariously Bad Houses, As Spotted By This Belgian Guy (Best Of All Time)

Better to be ugly than to be boring.
That’s the motto proudly displayed in the bio of the iconic Instagram account Ugly Belgian Houses. Over the years, we’ve featured the page plenty of times, and judging by how much love you’ve shown it, pandas, their philosophy seems to hold true. So today, we’re taking it a step further with a special tribute to some of its best (or worst, depending on how you see it) posts.
If this is your first encounter with Belgium’s most questionable architecture, brace yourself. If you’ve been following along, let’s take a trip down memory lane. But most importantly, upvote the pics so we can pick the ultimate favorites together!
#1 Malebox
Image source: uglybelgianhouses
#2 Felix Da Housecat
Image source: uglybelgianhouses
#3 When U Wanted To Live In A Fairytale But You Chose To Live In Shrek’s Swamp House
Image source: uglybelgianhouses
#4 Architect: ‘What Kind Of Windows Would You Like?’ Client: ‘Yes’
Image source: uglybelgianhouses
#5 Cut My House In To Pieces This Is My Last Carport
Image source: uglybelgianhouses
#6 Aah Weekend
Image source: uglybelgianhouses
#7 When You’ve Got The Cheapest Street In Monopoly But You Bought Two Hotels
Image source: uglybelgianhouses
#8 Game Of Stones
Image source: uglybelgianhouses
#9 🎵 Our Street In The Middle Of Our House 🎵
Image source: uglybelgianhouses
#10 Welcome To My Shiteau!
Image source: uglybelgianhouses
#11 Reminds Me Of ‘The Scream’ By Edvard Munch And That’s Exactly What I’m Doing
Image source: uglybelgianhouses
#12 When You Have A Beautiful Belgian House But You Really Want To Be On My Website
Image source: uglybelgianhouses
#13 Textures Loading
Image source: uglybelgianhouses
#14 By Frank Lloyd Wrong
Image source: uglybelgianhouses
#15 Ugly Belgian House On A Budget
Image source: uglybelgianhouses
#16 I Wanted To Include A Joke About Carpentry But I Didn’t Think It Wood Work
Image source: uglybelgianhouses
#17 Say Cheese!
Image source: uglybelgianhouses
#18 Looks Like Frodo Finally Settled Down In The Suburbs
Image source: uglybelgianhouses
#19 Ugly Belgian Houses. Literally
Image source: uglybelgianhouses
#20 Ugly Belgian House
Image source: uglybelgianhouses
#21 I Need That Emoji
Image source: uglybelgianhouses
#22 Insane The Spain
Image source: uglybelgianhouses
#23 Go Home House, You’re Drunk
Image source: uglybelgianhouses
#24 No, Your Other Left
Image source: uglybelgianhouses
#25 Windows Not Installed
Image source: uglybelgianhouses
#26 Architect: What Do You Want Guy: Legs Of A LEGO Man Architect: Say No More Fam
Image source: uglybelgianhouses
#27 Angrytecture
Image source: uglybelgianhouses
#28 My House When You Came In The Backdoor
Image source: uglybelgianhouses
#29 If Snake And Tetris Made A Baby
Image source: uglybelgianhouses
#30 Slide 🎶 To The Left
Image source: uglybelgianhouses
#31 For That Cosy Under The Bridge Feeling
Image source: uglybelgianhouses
#32 Mayday Mayday! The East Wall Is Sinking!
Image source: uglybelgianhouses
#33 D. I. Why?
Image source: uglybelgianhouses
#34 Please Restart Windows
Image source: uglybelgianhouses
#35 Purple Pain
Image source: uglybelgianhouses
#36 Don’t Say Cottage To Gothage
Image source: uglybelgianhouses
#37 Shiteau
Image source: uglybelgianhouses
#38 When Your Architect Fell Asleep
Image source: uglybelgianhouses
#39 When You’re On A Field Trip And You Loose The Rest Of Your Group
Image source: uglybelgianhouses
#40 It Is In The Darkness That One Finds The Sh**e
Image source: uglybelgianhouses
#41 When You Wipe Your Architecture Too Hard
Image source: uglybelgianhouses
#42 When Windows 10 Keeps Randomly Crashing And Freezing
Image source: uglybelgianhouses
#43 50% Shades Of Grey
Image source: uglybelgianhouses
#44 What Is That Thing?
Image source: uglybelgianhouses
#45 Pytagorage
Image source: uglybelgianhouses
#46 At Least The Neighbors Have A C View
Image source: uglybelgianhouses
#47 I’m Not Supporting This. Just Like Those Columns
Image source: uglybelgianhouses
#48 Keep Your Distance People
Image source: uglybelgianhouses
#49 Even The Neighbours Are Scared
Image source: uglybelgianhouses
#50 The Roof, The Roof, The Roof Has Expired
Image source: uglybelgianhouses
