50 Hilariously Bad Houses, As Spotted By This Belgian Guy (Best Of All Time)

by

Better to be ugly than to be boring.

That’s the motto proudly displayed in the bio of the iconic Instagram account Ugly Belgian Houses. Over the years, we’ve featured the page plenty of times, and judging by how much love you’ve shown it, pandas, their philosophy seems to hold true. So today, we’re taking it a step further with a special tribute to some of its best (or worst, depending on how you see it) posts.

If this is your first encounter with Belgium’s most questionable architecture, brace yourself. If you’ve been following along, let’s take a trip down memory lane. But most importantly, upvote the pics so we can pick the ultimate favorites together!

#1 Malebox

#2 Felix Da Housecat

#3 When U Wanted To Live In A Fairytale But You Chose To Live In Shrek’s Swamp House

#4 Architect: ‘What Kind Of Windows Would You Like?’ Client: ‘Yes’

#5 Cut My House In To Pieces This Is My Last Carport

#6 Aah Weekend

#7 When You’ve Got The Cheapest Street In Monopoly But You Bought Two Hotels

#8 Game Of Stones

#9 🎵 Our Street In The Middle Of Our House 🎵

#10 Welcome To My Shiteau!

#11 Reminds Me Of ‘The Scream’ By Edvard Munch And That’s Exactly What I’m Doing

#12 When You Have A Beautiful Belgian House But You Really Want To Be On My Website

#13 Textures Loading

#14 By Frank Lloyd Wrong

#15 Ugly Belgian House On A Budget

#16 I Wanted To Include A Joke About Carpentry But I Didn’t Think It Wood Work

#17 Say Cheese!

#18 Looks Like Frodo Finally Settled Down In The Suburbs

#19 Ugly Belgian Houses. Literally

#20 Ugly Belgian House

#21 I Need That Emoji

#22 Insane The Spain

#23 Go Home House, You’re Drunk

#24 No, Your Other Left

#25 Windows Not Installed

#26 Architect: What Do You Want Guy: Legs Of A LEGO Man Architect: Say No More Fam

#27 Angrytecture

#28 My House When You Came In The Backdoor

#29 If Snake And Tetris Made A Baby

#30 Slide 🎶 To The Left

#31 For That Cosy Under The Bridge Feeling

#32 Mayday Mayday! The East Wall Is Sinking!

#33 D. I. Why?

#34 Please Restart Windows

#35 Purple Pain

#36 Don’t Say Cottage To Gothage

#37 Shiteau

#38 When Your Architect Fell Asleep

#39 When You’re On A Field Trip And You Loose The Rest Of Your Group

#40 It Is In The Darkness That One Finds The Sh**e

#41 When You Wipe Your Architecture Too Hard

#42 When Windows 10 Keeps Randomly Crashing And Freezing

#43 50% Shades Of Grey

#44 What Is That Thing?

#45 Pytagorage

#46 At Least The Neighbors Have A C View

#47 I’m Not Supporting This. Just Like Those Columns

#48 Keep Your Distance People

#49 Even The Neighbours Are Scared

#50 The Roof, The Roof, The Roof Has Expired

Patrick Penrose
