50 Best Photos Of Black Cats By Street Photographer Masayuki Oki

With Halloween approaching, black cats inevitably get pulled into the usual mix of witches, magic, and spooky stories. But behind all those superstitions, they’re still just cats, and Japanese photographer Masayuki Oki has spent years capturing exactly that.
Last year, we featured a collection of black cats photographed on streets around the world. This time, we’re looking at the work of Oki, who photographs the cats roaming the streets of Japan. His pictures capture plenty of personality, from suspicious stares and dramatic poses to lazy afternoons and little street-side arguments.
For this collection, we’re focusing only on his black feline subjects. Against Japan’s streets, rooftops, walls, and alleyways, they can look mysterious one second and completely ridiculous the next.
So, if you’re in the mood for some Halloween spirit without the actual scares, scroll down to meet these photogenic black cats and see which one steals your attention.
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