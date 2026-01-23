This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 Best Comics

Some of you might remember Vaughan Tomlinson, an illustrator and cartoonist from South Africa who now calls New York home. He has built a devoted following of nearly 100k fans thanks to his clever, one-panel comics that never fail to entertain.

Today, we’re revisiting some of Vaughan’s best cartoons – ones that have been most loved by our community in the past. His work is all about capturing joy and sparking laughter, and each one-panel comic delivers a quick, witty punchline: smart, funny, and guaranteed to bring a smile or a hearty chuckle. We think you’ll really enjoy scrolling through this selection of his work.

More info: Instagram

#1

Image source: vaughantomlinson

#2

Image source: vaughantomlinson

#3

Image source: vaughantomlinson

#4

Image source: vaughantomlinson

#5

Image source: vaughantomlinson

#6

Image source: vaughantomlinson

#7

Image source: vaughantomlinson

#8

Image source: vaughantomlinson

#9

Image source: vaughantomlinson

#10

Image source: vaughantomlinson

#11

Image source: vaughantomlinson

#12

Image source: vaughantomlinson

#13

Image source: vaughantomlinson

#14

Image source: vaughantomlinson

#15

Image source: vaughantomlinson

#16

Image source: vaughantomlinson

#17

Image source: vaughantomlinson

#18

Image source: vaughantomlinson

#19

Image source: vaughantomlinson

#20

Image source: vaughantomlinson

#21

Image source: vaughantomlinson

#22

Image source: vaughantomlinson

#23

Image source: vaughantomlinson

#24

Image source: vaughantomlinson

#25

Image source: vaughantomlinson

#26

Image source: vaughantomlinson

#27

Image source: vaughantomlinson

#28

Image source: vaughantomlinson

#29

Image source: vaughantomlinson

#30

Image source: vaughantomlinson

#31

Image source: vaughantomlinson

#32

Image source: vaughantomlinson

#33

Image source: vaughantomlinson

#34

Image source: vaughantomlinson

#35

Image source: vaughantomlinson

#36

Image source: vaughantomlinson

#37

Image source: vaughantomlinson

#38

Image source: vaughantomlinson

#39

Image source: vaughantomlinson

#40

Image source: vaughantomlinson

#41

Image source: vaughantomlinson

#42

Image source: vaughantomlinson

#43

Image source: vaughantomlinson

#44

Image source: vaughantomlinson

#45

Image source: vaughantomlinson

#46

Image source: vaughantomlinson

#47

Image source: vaughantomlinson

#48

Image source: vaughantomlinson

#49

Image source: vaughantomlinson

#50

Image source: vaughantomlinson

Patrick Penrose
