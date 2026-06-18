The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

by

Anyone who has ever worked in customer service knows that some experiences stay with you forever. Whether it’s difficult customers, workplace absurdities, or management decisions that leave you speechless, there’s no shortage of material for comedy. That’s exactly what Stephen Beals captures so well in his ‘Adult Children’ comics, turning everyday frustrations into humor that resonates with countless readers.

A prolific cartoonist, Stephen has been creating daily comics for years, consistently finding fresh inspiration in the quirks of modern life. His dedication to the craft is evident, but like many independent artists, he also relies on the support of his audience to keep creating. As the artist puts it: “I love being read and love my readers. If you like a creator and are able to, consider supporting them through their Patreon or website. Nobody is trying to get rich. We just want to do what we love and entertain you.”

Scroll down to enjoy the latest comics from the series, and don’t forget to check out the rest of our interview with the artist below.

More info: Instagram | Facebook | x.com | stbeals.com | gocomics.com

#1

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

#2

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#3

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#4

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#5

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#6

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#7

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#8

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#9

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#10

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#11

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#12

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#13

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#14

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#15

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#16

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#17

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#18

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#19

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#20

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#21

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#22

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#23

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#24

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#25

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#26

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#27

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#28

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#29

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#30

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#31

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#32

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#33

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#34

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#35

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#36

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#37

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#38

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#39

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#40

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#41

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#42

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#43

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#44

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#45

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#46

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#47

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#48

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#49

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#50

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#51

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#52

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#53

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#54

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#55

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#56

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#57

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#58

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#59

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#60

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#61

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#62

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#63

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#64

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#65

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#66

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#67

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#68

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#69

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#70

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#71

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#72

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#73

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#74

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#75

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#76

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#77

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#78

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#79

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#80

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#81

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#82

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#83

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#84

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#85

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#86

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#87

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#88

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#89

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#90

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#91

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#92

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#93

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#94

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#95

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#96

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#97

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#98

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#99

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

#100

The Best 100 “Adult Children” Comics About Customer Service Chaos And Workplace Struggles (Part 1)

Image source: stbeals

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
A Gender Reveal Cake Turns Celebration Into Chaos After Baby Daddy Makes A Shocking Accusation
3 min read
Jun, 8, 2026
The Last Living Headhunters From Nagaland In Northeast India
3 min read
Nov, 13, 2025
People Are Loving This Couple’s Non-Traditional Choices For Best Man And Maid Of Honor
3 min read
Nov, 17, 2025
Why Snooki is Missing from Season 4 of Jersey Shore Family Vacation
3 min read
Nov, 24, 2020
This Dog Has Just Lost His Best Friend, So They Gave Him A Plushie That Looks Just Like Her
3 min read
Nov, 12, 2025
Chris Shiflett: Bio And Career Highlights
3 min read
May, 11, 2026