Unique Amazon Prime Day Deals Up To $50 (Day 2)

#1 -54% Off A Amazon Fire TV Stick 4k

Image source: amazon.com

#2 Products Under $10

5 Pcs Makeup Sponge Set$8.34 (save $6.65)
3 Pack Sleep Mask for Side Sleeper$9.99 (save $14)
11 Pcs Makeup Brush Set$7.20 (save $2.79)
Silver Drink Mixer$9.49 (save $10.50)
Foot and Calf Stretcher$9.99 (save $11)
Jade Roller & Gua Sha Facial Tools Set$7.99 (save $8)

Image source: amazon.com

#3 Products From $25 To $50

Pharmedoc Pregnancy Pillows$35.96 (save $34.03)
Neck Massager$39.99 (save $30)
Teeth Whitening Kit$29.99 (save $16)
Portable Bluetooth Speaker$29.99 (save $20)
Massage Gun $41.98 (save $18.01)
Brita Water Filter$28.86 (save $24.93)
Professional Water Flosser For Teeth$49.99 (save $50)

Image source: amazon.com

#4 Products From $10 To $25

Digital Alarm Clock$19.16 (save $13.82)
Neck Reading Light$19.78 (save $10.21)
Electric Pepper and Salt Grinder Set$23.96 (save $6.01)
Women’s Bedroom Slipper$17.49 (save $12.50)
Womens Workout Leggings$22.39 (save 10.60)
Wireless Earbuds with Wireless Charging Case$18.99 (save $21)
Vegetable Chopper and Slicer$23.95 (save $16.04)

Image source: amazon.com

