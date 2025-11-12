Belgian Tattooist Makes Realistic Tattoos That Give The Impression That They Are Printed On The Skin

by

Inal Berserk leaves everyone impressed with his work. His tattoos are getting famous so much that the tattoo artist is traveling around the world to fulfill requests, including some celebrities like Canadian rapper Drake.

More info: Facebook

#1

Image source: BroStudioTattoo

#2

Image source: BroStudioTattoo

#3

Image source: BroStudioTattoo

#4

Image source: BroStudioTattoo

#5

Image source: BroStudioTattoo

#6

Image source: BroStudioTattoo

#7

Image source: BroStudioTattoo

#8

Image source: BroStudioTattoo

#9

Image source: BroStudioTattoo

#10

Image source: BroStudioTattoo

#11

Image source: BroStudioTattoo

#12

Image source: BroStudioTattoo

#13

Image source: BroStudioTattoo

#14

Image source: BroStudioTattoo

#15

Image source: BroStudioTattoo

#16

Image source: BroStudioTattoo

#17

Image source: BroStudioTattoo

Patrick Penrose
